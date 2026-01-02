دفن خودروی پاترول زیر بهمن در گردنه ژالانه؛نجات سرنشینان بدون تلفات

رئیس راهداری سروآباد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اثر ریزش بهمن سنگین در محور سروآباد هورامان و در محدوده گردنه ژالانه، مسیر این محور کوهستانی مسدود و یک دستگاه خودروی پاترول در زیر حجم زیادی از برف گرفتار شد.

محمد شبرندی اظهار کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای راهداری در محل حاضر شدند و عملیات امدادرسانی و آزادسازی خودرو را آغاز کردند.

وی افزود: سرنشینان این خودرو که به‌طور کامل زیر بهمن قرار گرفته بودند، با تلاش نیروهای امدادی نجات یافتند و خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشت.

رئیس راهداری سروآباد با اشاره به ادامه ناپایداری شرایط جوی و خطر ریزش مجدد بهمن، گفت: به منظور حفظ ایمنی شهروندان، گردنه ژالانه تا اطلاع ثانوی مسدود است و از رانندگان درخواست می‌شود از تردد غیرضروری در این مسیر خودداری کنند.