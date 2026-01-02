  1. استانها
  2. کردستان
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۰۲

دفن خودروی پاترول زیر بهمن در گردنه ژالانه؛نجات سرنشینان بدون تلفات

سروآباد- سقوط بهمن سنگین در محور سروآباد هورامان، یک دستگاه خودروی پاترول را در گردنه ژالانه زیر توده عظیم برف مدفون کرد که با حضور به‌موقع نیروهای راهداری، سرنشینان آن نجات یافتند.

رئیس راهداری سروآباد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اثر ریزش بهمن سنگین در محور سروآباد هورامان و در محدوده گردنه ژالانه، مسیر این محور کوهستانی مسدود و یک دستگاه خودروی پاترول در زیر حجم زیادی از برف گرفتار شد.

محمد شبرندی اظهار کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای راهداری در محل حاضر شدند و عملیات امدادرسانی و آزادسازی خودرو را آغاز کردند.

وی افزود: سرنشینان این خودرو که به‌طور کامل زیر بهمن قرار گرفته بودند، با تلاش نیروهای امدادی نجات یافتند و خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشت.

رئیس راهداری سروآباد با اشاره به ادامه ناپایداری شرایط جوی و خطر ریزش مجدد بهمن، گفت: به منظور حفظ ایمنی شهروندان، گردنه ژالانه تا اطلاع ثانوی مسدود است و از رانندگان درخواست می‌شود از تردد غیرضروری در این مسیر خودداری کنند.

برچسب‌ها

