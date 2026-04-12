به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شبرندی از رانش زمین در محور اصلی سروآباد–سنندج در محدوده روستای کرآباد خبر داد و اظهار کرد: این حادثه در روزهای اخیر موجب اختلال در تردد شده بود.
شبرندی افزود: با حضور سریع و اقدام بهموقع نیروهای راهداری، عملیات ایمنسازی این محور در دستور کار قرار گرفت و شرایط تردد به حالت عادی بازگشت.
وی ادامه داد: نیروهای راهداری با استفاده از ماشینآلات و تجهیزات لازم، نسبت به پاکسازی مسیر و تثبیت نقطه حادثهخیز در محدوده روستای کرآباد اقدام کرده و مسیر را برای عبور ایمن خودروها آماده کردند.
مدیر راهداری و حملونقل جادهای شهرستان سروآباد با تأکید بر لزوم آمادهباش مستمر نیروهای راهداری در فصل بارندگی بهار، گفت: تلاش مجموعه راهداری بر حفظ ایمنی راهها و تسهیل در تردد شهروندان متمرکز است.
