۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

ایمن‌سازی محور سروآباد–سنندج پس از رانش زمین در محدوده کرآباد

سروآباد- مدیر راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سروآباد از وقوع رانش زمین در محور اصلی سروآباد–سنندج خبر داد و گفت: با اقدام به‌موقع نیروهای راهداری، مسیر ایمن‌سازی و برای تردد خودروها بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شبرندی از رانش زمین در محور اصلی سروآباد–سنندج در محدوده روستای کرآباد خبر داد و اظهار کرد: این حادثه در روزهای اخیر موجب اختلال در تردد شده بود.

شبرندی افزود: با حضور سریع و اقدام به‌موقع نیروهای راهداری، عملیات ایمن‌سازی این محور در دستور کار قرار گرفت و شرایط تردد به حالت عادی بازگشت.

وی ادامه داد: نیروهای راهداری با استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات لازم، نسبت به پاکسازی مسیر و تثبیت نقطه حادثه‌خیز در محدوده روستای کرآباد اقدام کرده و مسیر را برای عبور ایمن خودروها آماده کردند.

مدیر راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان سروآباد با تأکید بر لزوم آماده‌باش مستمر نیروهای راهداری در فصل بارندگی بهار، گفت: تلاش مجموعه راهداری بر حفظ ایمنی راه‌ها و تسهیل در تردد شهروندان متمرکز است.

