به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان شامگاه شنبه در گفتگویی رسانهای، ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیهالسلام و گرامیداشت سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، نسبت به تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی از مسیر مطالبات اقتصادی مردم هشدار داد.
خلفیان اظهار کرد: میلاد امام علی علیهالسلام فرصت بازخوانی سیره عدالتمحور و حقطلبانه آن امام همام است؛ شخصیتی که الگوی حکمرانی الهی و معیار دفاع از عدالت در همه دورانها به شمار میرود.
وی با گرامیداشت یاد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی افزود: این شهید والامقام نماد اخلاص، شجاعت و بصیرت بود که با مجاهدت خالصانه خود، امنیت و عزت ملت ایران و جهان اسلام را تثبیت کرد و در تاریخ مقاومت جاودانه شد.
دادستان مرکز خوزستان با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه تصریح کرد: دشمنان ملت ایران که همواره در برابر آگاهی و هوشیاری مردم ناکام ماندهاند، امروز نیز میکوشند با سوءاستفاده از برخی مشکلات معیشتی و در قالب جنگ ترکیبی، آرامش عمومی جامعه را هدف قرار دهند.
خلفیان تأکید کرد: دستگاه قضائی با اشراف کامل بر تحرکات سازمانیافته، اجازه نخواهد داد عدهای با اهداف مغرضانه، مطالبات بهحق مردم را دستاویزی برای اغتشاش و ناامنی قرار دهند و در چارچوب قانون با اخلالگران نظم و امنیت بدون اغماض برخورد خواهد شد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و تقویت همدلی اجتماعی خاطرنشان کرد: مجموعه دادستانی استان خوزستان در کنار مردم و در مسیر صیانت از حقوق عمومی، با تمام توان برای حفظ امنیت و آرامش جامعه ایفای نقش خواهد کرد.
نظر شما