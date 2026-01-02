  1. استانها
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۱۴

تجمعات پراکنده در برخی محلات کرمانشاه؛ سوءاستفاده عناصر فرصت‌طلب

کرمانشاه- تجمعاتی که با موضوع مطالبات اقتصادی در برخی محلات کرمانشاه شکل گرفته بود، با ورود عناصر فرصت‌طلب همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه تجمعات محدودی در برخی نقاط شهر کرمانشاه برگزار شد که با حواشی و درگیری‌هایی همراه بود.

در حالی که این تجمعات در ابتدا با رویکرد بیان دغدغه‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی شکل گرفته بود، اما در ادامه، برخی افراد سعی در انحراف مسیر مطالبات مردمی داشتند.

بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار مهر، نیروهای انتظامی و امنیتی نیز به منظور برقراری نظم، جلوگیری از آسیب به اموال عمومی و مدیریت وضعیت در محل حضور یافتند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که جمعیت حاضر در این تجمعات پراکنده، به صورت گروه‌های کوچک (حدود ۵۰ نفره) بوده که تنها در چند محله خاص مشاهده شده است.

