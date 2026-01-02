سعید پور علی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث اخیر، اظهار داشت: آنچه در روزهای اخیر رخداده باید بهدرستی تفکیک شود؛ زیرا از یک سو شاهد مطالبات اقتصادی مردم بودیم که ریشه در مشکلات معیشتی دارد و قابلدرک است.
پروژه حساب شده تبدیل اعتراض به اغتشاش
وی گفت: این اعتراضات در بسیاری از نقاط در فضایی آرام با همکاری مردم و نیروی انتظامی نهتنها در روزهای اخیر بلکه چندین نوبت قبل نیز برگزار شده است.
هدف اصلی این پروژه ایجاد ناامنی، تخریب اموال عمومی و کشتهسازی رسانهای است معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، ادامه داد: اما در کنار این واقعیت، شاهد فعالشدن یک پروژه حساب شده باهدف تبدیل اعتراض به اغتشاش با حضور عناصر سازمانیافته از بیرون هستیم.
پور علی با بیان اینکه هدف این پروژه نه پیگیری مطالبات مردم؛ بلکه تبدیل اعتراض به اغتشاش است، افزود: هدف اصلی این پروژه ایجاد ناامنی، تخریب اموال عمومی و کشتهسازی رسانهای است.
پیام ترامپ بخشی از پروژه مشروعیتسازی مداخله خارجی از مسیر اغتشاشات داخلی است
وی تصریح کرد: در این چارچوب مواضع اخیر ترامپ و هم صدایی مقامات اسرائیلی معنای واضحی دارد و تلاش میکند عمداً مرز بین اعتراض مدنی و خشونت سازمانیافته را پاک کنند تا هرجومرج را به نام مردم ایران ثبت کنند.
تجربه گذشته و جنگ ۱۲ روزه نشان میدهد این سناریوها نهتنها به نتیجه نمیرسد؛ بلکه برای طراحان آن نتیجه معکوس دارد معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، افزود: این اظهارات در حقیقت، بخشی از پروژه مشروعیتسازی مداخله خارجی از مسیر اغتشاشات داخلی است که هدف نهایی آن نیز تضعیف حاکمیت ملی ایران است.
پور علی، عنوان کرد: تجربه گذشته و جنگ ۱۲ روزه نشان میدهد این سناریوها نهتنها به نتیجه نمیرسد؛ بلکه برای طراحان آن نتیجه معکوس دارد.
هدف پیام ترامپ تبدیل مطالبه اقتصادی به یک بحران امنیتی است
وی گفت: اعتراض حق مردم است؛ اما اغتشاش ابزار مداخله خارجی دشمن است و قطعاً آثار و تبعات آن، دامن طراحان را در داخل و خارج خواهد گرفت.
پیام ترامپ نشان میدهد که این پروژه بخشی از پروژه جنگ روانی و ادراکی در جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران است معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، تأکید کرد: پیام ترامپ نشان میدهد که این پروژه بخشی از پروژه جنگ روانی و ادراکی در جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران است و هدف آن تبدیل مطالبه اقتصادی به یک بحران امنیتی و ایجاد پیوند مصنوعی میان نارضایتی داخلی و مداخله خارجی است.
پور علی، افزود: این پروژه نیز با هوشیاری افکار عمومی و مدیریت میدانی کارایی خود را از دست میدهد و مردم نشان میدهند برای حفظ حاکمیت ملی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، این نقشه نیز نقش آب میشود و طراحان روزبهروز، روسیاهتر میشوند.
نظر شما