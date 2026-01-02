به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از دانشگاهیان استان لرستان، با صدور بیانیه‌ای، اظهارات سخیف و مداخله‌جویانه رئیس‌جمهور آمریکا را محکوم کردند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اظهارات سخیف، خلاف عرف دیپلماسی و آشکارا مداخله‌جویانه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، بار دیگر چهره واقعی سیاست سلطه‌طلبانه و تحقیرکننده نظام استکباری را در قبال ملت بزرگ ایران نمایان ساخت؛ سیاستی که همواره بر پایه تهدید، تحریم، فشار و نادیده‌انگاشتن اراده ملت‌ها استوار بوده است.

جامعه دانشگاهی، به‌عنوان وجدان بیدار ملت و پیش‌گام صیانت از استقلال، عزت و کرامت ملی، این وقاحت بی‌شرمانه و گفتار توهین‌آمیز را به‌شدت محکوم می‌کند و آن را نقض صریح اصول مسلم حقوق بین‌الملل، اصل حاکمیت ملی کشورها و مصداق بارز دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران می‌داند.

ملت ایران، باتکیه‌بر پیشینه تاریخی، فرهنگی و تمدنی خود، بارها ثابت کرده است که نه در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی تسلیم می‌شود و نه اجازه خواهد داد اراده بیگانگان سرنوشت او را رقم بزند.

تجربه‌های شکست‌خورده مکرر تاریخی، از کودتا تا تحریم و تهدید، و حماقت اجیرشدگان اغتشاش‌گری که خواست به حق مردم را همیشه به سمت دیگری برده‌اند گواه آن است که سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا نه‌تنها راه به جایی نبرده، بلکه بر انسجام ملی و مقاومت آگاهانه ملت ایران افزوده است.

دانشگاهیان، استادان، پژوهشگران و تشکل‌های علمی استان هم صدا با دانشگاهیان کشور ضمن تأکید بر ضرورت اجماع ملی در برابر هرگونه مداخله خارجی، از همه نخبگان، فرهیختگان و فعالان فضای رسانه‌ای و مجازی می‌خواهند با موضع‌گیری مسئولانه، روشنگرانه و مبتنی بر منافع ملی، اجازه ندهند این‌گونه یاوه‌گویی‌ها به عادی‌سازی تحقیر ملت ایران منجر شود.

ما باور داریم که زبان تهدید و توهین، نشانه ضعف گوینده و افول گفتمان سلطه است و آینده از آنِ ملت‌هایی است که با عقلانیت، وحدت و اعتماد به ظرفیت‌های درونی، مسیر پیشرفت و استقلال خود را ادامه می‌دهند.

جامعه دانشگاهی کشور، با صدایی واحد، بار دیگر بر پایبندی خود به استقلال، عزت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده و اعلام می‌دارد که در برابر هرگونه زیاده‌خواهی و مداخله‌گری خارجی، هوشیار، متحد و استوار خواهد ایستاد. درعین‌حال، دانشگاهیان استان لرستان با درک عمیق از مطالبات به‌حق، قانونی و معیشتی مردم و لزوم شنیده‌شدن صدای آنان در چارچوب قانون، هرگونه اقدام آشوب‌طلبانه، خشونت‌آمیز و ناامن‌ساز که با سوءاستفاده از این مطالبات، مسیر اعتراض مدنی را به سمت بی‌ثباتی و ناامنی سوق می‌دهد، به‌شدت محکوم می‌کنند.

تجربه‌های تلخ گذشته نشان داده است که چنین رفتارهایی نه‌تنها گرهٔ از مشکلات مردم نمی‌گشاید، بلکه بستر سوءاستفاده دشمنان ملت ایران و پروژه‌های مداخله‌جویانه خارجی را فراهم می‌سازد.