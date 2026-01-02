بیانیه ۸ کشور عربی و اسلامی درباره تشدید بحران انسانی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، هشت کشور عربی و اسلامی در بیانیه‌ای مشترک، نسبت به تشدید وضعیت انسانی در نوار غزه ابراز نگرانی کرده و اعلام کردند شرایط جوی اخیر، بحران موجود را وخیم‌تر کرده است.

این کشورها تاکید کردند که هرگونه تلاش برای اخلال در فعالیت نهادهای وابسته به سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی در غزه را قاطعانه رد می‌کنند.

همچنین داین کشورها بار دیگر حمایت خود از قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت و طرح ترامپ برای تضمین پایداری آتش‌بس در غزه را اعلام کردند.

کشورهای مصر، اردن، امارات، اندونزی، پاکستان، ترکیه، عربستان و قطر در بیانیه مشترکی مراتب نگرانی شدید خود را از اوضاع ناگوار غزه به ویژه در سایه شرایط نامساعد جوی و بارندگی شدید و طوفان ابراز داشتند.

وزیران این هشت کشور خواستار ورود کمک های انسانی به غزه به شکل فوری و بدون هیچ مانعی از طریق سازمان ملل و آژانس های امدادرسانی وابسته به آن شدند و نیز بازسازی زیر ساختها و بیمارستانها و گشودن دو طرفه گذرگاه رفح شدند.

در بیانیه از جامعه جهانی خواسته شده است که به مسئولیت خود عمل کرده و به اسرائیل فشار بیاورد تا محدودیت ها را بردارد.