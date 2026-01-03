به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسین صابری اراکی، شامگاه جمعه در مراسم گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و چهلمین روز خاکسپاری شهید گمنام در مسجد جامع دهستان بنستان شهرستان بهاباد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشتسال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و امنیت و شهدای جنگ ۱۲ روزه و بهویژه سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: شهید گمنام مهمانی است که وارد شده و قلبها را تسخیر کرده است.
صابری اراکی با بیان اینکه ایران بدون شهادت معنا ندارد، افزود: این شهیدان، نوری هستند که به مسیر آینده روشنایی میبخشند و نشان میدهند که فداکاری نهایی برای حفظ ارزشها، بالاترین افتخار است.
این روحانی برجسته با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه، امنیت کشور توسط مقام معظم رهبری، آیتاللهالعظمی خامنهای (مدظلهالعالی) و با کمک نیروهای نظامی و انتظامی، سپاه و بسیج مدیریت شد، گفت: مدیریت و فرماندهی هوشمندانه مقام معظم رهبری، رمز پیروزی در جنگ ۱۲ روزه اخیر در نبرد مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی ایران بود.
صابری اراکی با اشاره به اینکه شهید گمنام با گمنامیاش برای همهی ما هویت میسازد، اظهار داشت: او نمادی است که فریاد میزند: شجرهی اسلام برای رشد خود، نیازمند خون است. این شهیدان با گذشتن از نام و نشان دنیوی، جایگاهی رفیع نزد پروردگار یافتهاند و ما با یاد و نام ایشان، عهد میبندیم که ادامهدهنده راه حق و پاسدار اصلی انقلاب باشیم.
این استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سردار دلها حاج قاسم سلیمانی گفت: حاج قاسم ۴۱ سال در جهاد، در خاکریزها، مرزها و در برابر دشمنان تا به دندان مسلح بود؛ خدایی کار کرد و عمل کرد. حاج قاسم سلیمانی ولایتمدار بود بهطوری که یک قدم از ولایت جلو نرفت و عقب نماند و هر آنچه فرمانده کل دستور داد را اجرا کرد و سردار سلیمانی بنده خدا و زاهد بود.
وی ادامه داد: حاج قاسم فقط یک شخصیت نظامی نیست، بلکه او فرهنگ و دایرهالمعارف مقاومت است و میتوان مقاومت را به بهترین شکل ممکن در شخصیتش متصور شد و برای دیگران به خوبی تشریح کرد و مثال زد. مقاومت در وجود این شهید متبلور بود و توانست به این فرهنگ عینیت ببخشد.
حجتالاسلام صابری اراکی با بیان اینکه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، سردار والامقام اسلام، الگویی بیبدیل و اسوه خط مقاومت، فرمانده فاتح نبرد با داعش و رهروی راستین راه رهبر معظم انقلاب، همواره مبارزی خستگیناپذیر و فداکار بود، گفت: ولایتمداری، باور عمیق به رهبری و محوریت ولایت، از برجستهترین شاخصههای اخلاقی، رفتاری و عملی او بود.
استاد حوزهعلمیه قم تأکید کرد: حاج قاسم سلیمانی، قهرمان ملی، ذوالفقار علی (ع)، مالکاشتر ایران بود و تا قیام و قیامت الگویی برای همه آزادیخواهان است. حاج قاسم خواب راحت را از چشمان استکبار گرفته بود و آنها فکر میکردند از بامداد جمعه میتوانند راحت بخوابند، ولی حالا که شد شهید حاج قاسم، آنها دیگر خواب راحت نخواهند دید، زیرا حاجقاسمها در کوچهها و پسکوچهها هستند.
وی افزود: یکی از ضرورتهای امروز جامعه، تبیین ابعاد مختلف زندگی و شخصیت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی است که باید در بین دانشآموزان و نسل جوان اشاعه یابد، چرا که شناخت این ابعاد اهمیت بالایی دارد.
ایشان گفت: سردار سلیمانی نمونه برجستهای از تربیتیافتگان مکتب اسلام و امام خمینی (ره) بود و تمامی عمر خود را در مسیر جهاد در راه خدا سپری کرد.
صابری اراکی با تبریک ولادت باسعادت نخستین امام شیعیان جهان حضرت علی ابن ابیطالب (ع) و روز پدر، افزود: ولادت حضرت علی (ع)، فرصتی است تا خود را با معیار واقعی تقوا و ادب بسنجیم. همانطور که در سیره ایشان دیدهایم، تفاوت میان مدعی و متعهد در کجاست؟ در عمل به قرآن و دفاع از محرومان است. اطعام مسکین و یتیم در اوج سختی، همان شاهدی است که نشان میدهد حق در قلبهای خالص و زاهدانی چون علی (ع)، فاطمه (س) و اولادشان تجلی پیدا کرده است.
این استاد حوزه با بیان اینکه ولادت علی (ع) بزرگترین هدیه الهی به عالم بشریت است، گفت: محبت حقیقی به حضرت علی (ع) باید در عمل و سبک زندگی دیده شود.
مراسم چهلمین روز تدفین شهید گمنام بنستان و سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و سالگرد شهادت دانشجو شهید امیرحسین قربانی، شامگاه جمعه با حضور دکتر اسماعیل دهستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، حجتالاسلاموالمسلمین ابراهیمی امام جمعه، محمد باقری فرماندار بهاباد، با استقبال کم نظیر و باشکوه مردم مؤمن و قدرشناس دهستان بنستان و شهرستان بهاباد در مسجد جامع بنستان برگزار شد.
اجرای گروه سرود سرو وابسته به حوزه علمیه خواهران بهاباد، پخش کلیپ، مداحی مداح اهلبیت مجتبی رمضانی از کرمان، شعرخوانی صابر خراسانی از استان خراسان رضوی و سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین محمدحسین صابری اراکی از دیگر برنامههای این مراسم بود.
