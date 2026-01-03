  1. استانها
  2. یزد
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۳۵

سردار سلیمانی دایره المعارف مقاومت، قهرمان ملی و مالک‌اشتر ایران بود

سردار سلیمانی دایره المعارف مقاومت، قهرمان ملی و مالک‌اشتر ایران بود

یزد_ استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه امروز اسلام هر چه دارد از شهادت است گفت: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، دایره المعارف مقاومت، قهرمان ملی و مالک‌اشتر ایران بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین صابری اراکی، شامگاه جمعه در مراسم گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و چهلمین روز خاک‌سپاری شهید گمنام در مسجد جامع دهستان بنستان شهرستان بهاباد، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای هشت‌سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و امنیت و شهدای جنگ ۱۲ روزه و به‌ویژه سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: شهید گمنام مهمانی است که وارد شده و قلب‌ها را تسخیر کرده است.

صابری اراکی با بیان اینکه ایران بدون شهادت معنا ندارد، افزود: این شهیدان، نوری هستند که به مسیر آینده روشنایی می‌بخشند و نشان می‌دهند که فداکاری نهایی برای حفظ ارزش‌ها، بالاترین افتخار است.

سردار سلیمانی دایره المعارف مقاومت، قهرمان ملی و مالک‌اشتر ایران بود

این روحانی برجسته با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه، امنیت کشور توسط مقام معظم رهبری، آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و با کمک نیروهای نظامی و انتظامی، سپاه و بسیج مدیریت شد، گفت: مدیریت و فرماندهی هوشمندانه مقام معظم رهبری، رمز پیروزی در جنگ ۱۲ روزه اخیر در نبرد مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی ایران بود.

صابری اراکی با اشاره به اینکه شهید گمنام با گمنامی‌اش برای همه‌ی ما هویت می‌سازد، اظهار داشت: او نمادی است که فریاد می‌زند: شجره‌ی اسلام برای رشد خود، نیازمند خون است. این شهیدان با گذشتن از نام و نشان دنیوی، جایگاهی رفیع نزد پروردگار یافته‌اند و ما با یاد و نام ایشان، عهد می‌بندیم که ادامه‌دهنده راه حق و پاسدار اصلی انقلاب باشیم.

سردار سلیمانی دایره المعارف مقاومت، قهرمان ملی و مالک‌اشتر ایران بود

این استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی گفت: حاج قاسم ۴۱ سال در جهاد، در خاکریزها، مرزها و در برابر دشمنان تا به دندان مسلح بود؛ خدایی کار کرد و عمل کرد. حاج قاسم سلیمانی ولایت‌مدار بود به‌طوری که یک قدم از ولایت جلو نرفت و عقب نماند و هر آنچه فرمانده کل دستور داد را اجرا کرد و سردار سلیمانی بنده خدا و زاهد بود.

وی ادامه داد: حاج قاسم فقط یک شخصیت نظامی نیست، بلکه او فرهنگ و دایره‌المعارف مقاومت است و می‌توان مقاومت را به بهترین شکل ممکن در شخصیتش متصور شد و برای دیگران به خوبی تشریح کرد و مثال زد. مقاومت در وجود این شهید متبلور بود و توانست به این فرهنگ عینیت ببخشد.

سردار سلیمانی دایره المعارف مقاومت، قهرمان ملی و مالک‌اشتر ایران بود

حجت‌الاسلام صابری اراکی با بیان اینکه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، سردار والامقام اسلام، الگویی بی‌بدیل و اسوه خط مقاومت، فرمانده فاتح نبرد با داعش و رهروی راستین راه رهبر معظم انقلاب، همواره مبارزی خستگی‌ناپذیر و فداکار بود، گفت: ولایتمداری، باور عمیق به رهبری و محوریت ولایت، از برجسته‌ترین شاخصه‌های اخلاقی، رفتاری و عملی او بود.

استاد حوزه‌علمیه قم تأکید کرد: حاج قاسم سلیمانی، قهرمان ملی، ذوالفقار علی (ع)، مالک‌اشتر ایران بود و تا قیام و قیامت الگویی برای همه آزادی‌خواهان است. حاج قاسم خواب راحت را از چشمان استکبار گرفته بود و آنها فکر می‌کردند از بامداد جمعه می‌توانند راحت بخوابند، ولی حالا که شد شهید حاج قاسم، آنها دیگر خواب راحت نخواهند دید، زیرا حاج‌قاسم‌ها در کوچه‌ها و پس‌کوچه‌ها هستند.

وی افزود: یکی از ضرورت‌های امروز جامعه، تبیین ابعاد مختلف زندگی و شخصیت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی است که باید در بین دانش‌آموزان و نسل جوان اشاعه یابد، چرا که شناخت این ابعاد اهمیت بالایی دارد.

ایشان گفت: سردار سلیمانی نمونه برجسته‌ای از تربیت‌یافتگان مکتب اسلام و امام خمینی (ره) بود و تمامی عمر خود را در مسیر جهاد در راه خدا سپری کرد.

صابری اراکی با تبریک ولادت باسعادت نخستین امام شیعیان جهان حضرت علی ابن ابی‌طالب (ع) و روز پدر، افزود: ولادت حضرت علی (ع)، فرصتی است تا خود را با معیار واقعی تقوا و ادب بسنجیم. همان‌طور که در سیره ایشان دیده‌ایم، تفاوت میان مدعی و متعهد در کجاست؟ در عمل به قرآن و دفاع از محرومان است. اطعام مسکین و یتیم در اوج سختی، همان شاهدی است که نشان می‌دهد حق در قلب‌های خالص و زاهدانی چون علی (ع)، فاطمه (س) و اولادشان تجلی پیدا کرده است.

این استاد حوزه با بیان اینکه ولادت علی (ع) بزرگترین هدیه الهی به عالم بشریت است، گفت: محبت حقیقی به حضرت علی (ع) باید در عمل و سبک زندگی دیده شود.

سردار سلیمانی دایره المعارف مقاومت، قهرمان ملی و مالک‌اشتر ایران بود

مراسم چهلمین روز تدفین شهید گمنام بنستان و سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و سالگرد شهادت دانشجو شهید امیرحسین قربانی، شامگاه جمعه با حضور دکتر اسماعیل دهستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیمی امام جمعه، محمد باقری فرماندار بهاباد، با استقبال کم نظیر و باشکوه مردم مؤمن و قدرشناس دهستان بنستان و شهرستان بهاباد در مسجد جامع بنستان برگزار شد.

سردار سلیمانی دایره المعارف مقاومت، قهرمان ملی و مالک‌اشتر ایران بود

اجرای گروه سرود سرو وابسته به حوزه علمیه خواهران بهاباد، پخش کلیپ، مداحی مداح اهل‌بیت مجتبی رمضانی از کرمان، شعرخوانی صابر خراسانی از استان خراسان رضوی و سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدحسین صابری اراکی از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

کد خبر 6710798

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها