خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- بهنام بهتری نژاد: در سال‌های اخیر، توجه به ابعاد شخصیتی و فکری چهره‌های شاخص انقلاب اسلامی، از سطح روایت‌های احساسی و مقطعی فراتر رفته و به یک ضرورت تحلیلی تبدیل شده است.

جامعه امروز، بیش از هر زمان دیگر، نیازمند الگوهایی است که بتوانند نسبت میان «اندیشه، ایمان و عمل» را به‌صورت عینی و قابل فهم ترسیم کنند.

در این میان، بازخوانی نقاط اشتراک شخصیت‌هایی که در عرصه‌های متفاوت نقش‌آفرینی کرده‌اند، امکان فهم عمیق‌تری از منطق درونی انقلاب اسلامی را فراهم می‌آورد.

گفتگوی پیش‌رو با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، در همین چارچوب شکل گرفته است؛ گفت‌وگویی که می‌کوشد با نگاهی فراتر از ظاهر نقش‌ها، به شباهت‌های فکری، رفتاری و راهبردی دو چهره اثرگذار انقلاب اسلامی بپردازد: شهید حاج قاسم سلیمانی و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی.

یکی نماد جهاد میدانی و مقاومت عملی و دیگری نماد جهاد فکری و تبیین نظری؛ دو مسیری که در نهایت به یک مقصد مشترک منتهی می‌شوند. متن پیش‌رو، روایتی تحلیلی از این اشتراکات است که می‌کوشد تصویری منسجم از یک «روح مشترک انقلابی» ارائه دهد.

دو جسم متفاوت و یک روح مشترک

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با نگاهی کلان به منظومه فکری انقلاب اسلامی، گفت: برخی چهره‌های انقلاب، اگرچه در ظاهر در دو عرصه کاملاً متفاوت ایفای نقش کرده‌اند، اما در عمق اندیشه و جهت‌گیری، از یک روح مشترک برخوردار بوده‌اند. به تعبیر او، شهید حاج قاسم سلیمانی و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی از جمله همین شخصیت‌ها هستند؛ دو انسانی که یکی در میدان عمل و دیگری در میدان اندیشه، یک حقیقت واحد را نمایندگی می‌کردند.

ولایت‌مداری؛ ستون مشترک شخصیت‌ها

وی ادامه داد: نقطه آغاز شباهت این دو شخصیت را باید در ولایت‌مداری اصیل جست‌وجو کرد. او معتقد است که ولایت فقیه برای هر دو، نه یک ابزار سیاسی و نه یک شعار مقطعی، بلکه اصل هویت‌بخش زندگی فردی و اجتماعی بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: شهید سلیمانی در اوج اقتدار نظامی، همواره خود را سرباز ولایت می‌دانست و هیچ‌گاه میان موفقیت میدانی و تبعیت از رهبری دوگانگی ایجاد نکرد. در مقابل، آیت‌الله مصباح یزدی سال‌ها در عرصه فلسفه و کلام، تلاش کرد تا همین اصل را به‌صورت عقلانی و استدلالی برای جامعه نخبگانی تبیین کند.

تکلیف‌محوری؛ فراتر از نتیجه‌گرایی

حجت الاسلام ولدان گفت: هر دو چهره، به‌شدت تکلیف‌محور بودند زیرا شهید حاج قاسم هیچ‌گاه تصمیمات خود را بر اساس محاسبات شخصی یا مصلحت‌های زودگذر تنظیم نمی‌کرد، بلکه همواره می‌پرسید وظیفه امروز چیست. همین منطق در رفتار آیت‌الله مصباح نیز دیده می‌شد؛ عالمی که بارها هزینه ایستادن بر مواضع اصولی خود را پرداخت، بی‌آنکه نگران واکنش‌ها یا فشارهای بیرونی باشد.

وی با بیان این موضوع که این یکی از شاخصه‌های انسان تراز انقلاب اسلامی است، ادامه داد: همین عمل سبب شد این دو شخصیت در منظومه انقلاب اسلامی جایگاه بالا و رفیع داشته باشند.

ساده‌زیستی؛ پشتوانه استقلال رأی

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در ادامه به ساده‌زیستی این دو شخصیت اشاره کرد و گفت: ساده‌زیستی شهید سلیمانی و آیت‌الله مصباح، زمینه‌ساز استقلال فکری و شجاعت در موضع‌گیری بود. کسی که وابسته به دنیا و مظاهر آن نیست، راحت‌تر می‌تواند در بزنگاه‌ها تصمیم درست بگیرد و از سرزنش‌ها نهراسد.

صراحت در مواضع؛ بدون ملاحظه‌کاری

حجت الاسلام ولدان یکی دیگر از شباهت‌های مهم این دو را صراحت و شجاعت در بیان مواضع دانست و گفت: همان‌طور که شهید حاج قاسم در برابر نظام سلطه و جریان‌های تروریستی با قاطعیت ایستاد، آیت‌الله مصباح نیز در برابر انحرافات فکری، سکولاریسم و قرائت‌های التقاطی از دین، بی‌پروا سخن گفت.

وی افزود: این صراحت، هر دو را در معرض هجمه قرار داد، اما هرگز موجب عقب‌نشینی آنان نشد.

اخلاص؛ حلقه وصل اندیشه و میدان

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس گفت: شاید مهم‌ترین وجه اشتراک این دو چهره، اخلاص در عمل باشد که نه حاج قاسم به دنبال دیده‌شدن بود و نه آیت‌الله مصباح دغدغه محبوبیت عمومی داشت.

وی ادامه داد: هر دو، وظیفه خود را انجام دادند و نتیجه را به خدا سپردند. به همین دلیل است که پس از فقدان آنان، جامعه بیش از پیش به عمق نقش و اثرگذاری‌شان پی برده است.

حجت‌الاسلام ولدان تصریح کرد: شهید حاج قاسم سلیمانی و آیت‌الله مصباح یزدی را باید دو جلوه از یک حقیقت دانست؛ حقیقتی به نام انسان انقلابیِ مؤمن، ولایت‌مدار و تکلیف‌محور.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تاکید کرد: یکی این حقیقت را در میدان جهاد و مقاومت عینیت بخشید و دیگری در عرصه فکر، آموزش و تبیین نظری. به باور او، بازخوانی شباهت‌های این دو شخصیت، نه صرفاً یک کار تاریخی، بلکه ضرورتی برای تربیت نسل آینده انقلاب اسلامی است.