به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین رضا سرشار در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه مهرشهر با اشاره به مطالبات و اعتراضات اخیر برخی کسبه و مردم نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی، اظهار کرد: اعتراض و مطالبه‌گری حق مسلم مردم است و بسیاری از این گلایه‌ها به‌حق است، چراکه مشکلات اقتصادی، فشارهای جدی بر زندگی برخی خانواده‌ها وارد کرده است.

وی با تأکید بر لزوم شنیده شدن صدای مردم، افزود: مسئولان و دولتمردان باید باتدبیر عملی، برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی اقدام کنند چراکه به فرموده رهبر معظم انقلاب، بسیاری از مسائل کشور با مدیریت صحیح و انتخاب مدیران شایسته در داخل کشور قابل‌حل است و نباید همه مشکلات را صرفاً به تحریم‌ها نسبت داد.

امام‌جمعه مهرشهر با هشدار نسبت به سوءاستفاده دشمنان و عناصر نفوذی تصریح کرد: اعتراض‌ها باید در چارچوب قانون انجام شود تا دشمنان انقلاب اسلامی، آمریکا، رژیم صهیونیستی و ایادی آنان نتوانند از مطالبات به‌حق مردم به نفع خود بهره‌برداری کنند.

سرشار خطاب به مردم گفت: اعتراض به‌حق محفوظ است، اما ملت ایران باید هوشیار باشد تا دشمنانی که همچون ماری زخمی در کمین هستند، نتوانند از اتحاد و انسجام مردم سوءاستفاده کنند.

علامه مصباح و شهید سلیمانی نماد استمرار ولایت

وی با اشاره به مناسبت‌های پیشرو، دوازدهم دی‌ماه را سالروز بزرگداشت آیت‌الله علامه مصباح یزدی (ره) و سیزدهم دی‌ماه را سالروز شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی هم‌زمان با ولادت باسعادت امیرالمؤمنین علی (ع) دانست و گفت: این تقارن، حامل پیام‌های عمیق درباره استمرار ولایت الهی در روزگار معاصر است.

خطیب جمعه مهرشهر بابیان اینکه ولادت امیرالمؤمنین علی (ع) نقطه آغاز ولایت الهی در اسلام است، افزود: رحلت علامه مصباح یزدی و شهادت حاج قاسم سلیمانی، جلوه‌هایی از تداوم همین ولایت در عصر حاضر به شمار می‌روند.

سرشار با استناد به حکمت ۲۸۹ نهج‌البلاغه، اظهار کرد: امیرالمؤمنین (ع) در این حکمت، محور انسانیت را عبودیت معرفی می‌کند و انسان تراز، کسی است که هویت او برمدار ایمان و اخلاص شکل بگیرد، نه پیوندهای ظاهری و خونی.

وی تصریح کرد: این ویژگی به‌روشنی در شخصیت‌هایی چون علامه مصباح یزدی و شهید حاج قاسم سلیمانی دیده می‌شد؛ بزرگانی که باوجود جایگاه علمی و اجتماعی والا، خود را سرباز ولایت می‌دانستند.

امام‌جمعه مهرشهر تطابق گفتار و عمل را دومین ویژگی انسان تراز دانست و گفت: محبوبیت حاج قاسم سلیمانی و جایگاه معنوی علامه مصباح یزدی حاصل تبلیغات نبود، بلکه نتیجه صدق عمل آنان بود؛ چراکه پیش از سخن گفتن، در میدان عمل حضور داشتند به‌گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب درباره علامه مصباح یزدی فرمودند نگاه به چهره ایشان انسان را به یاد خدا می‌انداخت.

سرشار در پایان با خطاب مستقیم به دشمنان انقلاب اسلامی، تأکید کرد: خیال خامی است اگر دشمنان تصور کنند می‌توانند بر موج مطالبات به‌حق مردم سوار شوند؛ تا زمانی که ملت با بصیرت، پشتیبان ولی‌فقیه و حافظ وحدت و انسجام باشد، دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.