بر فراز فتوحات زن مسلمان، رویدادی کنشگر از دل الگوی سوم زن

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد سالانهٔ هفتهٔ زن مجاهد مسلمان «بر فراز فتوحات زن مسلمانیم» در خانه اندیشهورزان برگزار میشود.
الگوی سوم زن، ناظر به تمایز هویت زن مجاهد مسلمان از الگوهای مسلط شرقی و غربی است. تکثر قرائتها در سالهای اخیر، معنای این مفهوم را با ابهام مواجه کرده است. این رویداد با حضور اساتید و صاحبنظران، به دنبال بازخوانی انتقادی قرائتها و دستیابی به فهمی دقیقتر و اصیلتر از الگوی سوم زن است.
این رویداد از ۱۵ تا ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ به نشانی تهران، خانهی اندیشهورزان برگزار خواهد شد.
علاقه مندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر، از طریق پیامرسانهای بله و تلگرام و ایتا میتوانند با آیدی @hafteh_zan_04 در ارتباط باشند.
