سرهنگ رسول جلیلیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اخیراً مجرمان سایبری با ارسال بدافزار تحت عنوان «به روزرسانی همراه بانک» های مختلف اقدام به هک تلفن همراه شهروندان کرده و از طریق دستگاه آلوده، پیام‌های سیاسی و امنیتی با محتوای ایجاد ناامنی و اغتشاش در جامعه برای دیگران ارسال می‌کنند.

رئیس پلیس فتا البرز افزود: کاربران باید توجه داشته باشند که هرگونه دریافت فایل یا لینک مشکوک با عناوین مشابه می‌تواند منجر به سرقت اطلاعات شخصی و سوءاستفاده از هویت دیجیتال آنان شود؛ بنابراین به هیچ عنوان نباید روی این بدافزارها کلیک کنند.

سرهنگ جلیلیان در پایان تأکید کرد: در صورت مشاهده چنین پیام‌هایی، شهروندان باید موضوع را سریعاً به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند تا اقدامات لازم برای پیگیری و جلوگیری از گسترش این حملات انجام شود.