۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

رئیس جدید پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس منصوب شد

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه مدرس با صدور حکمی از سوی ریاست دانشگاه منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، با حکم یوسف حجت رئیس دانشگاه، سید جواد مولی به سمت رئیس پارک علم و فناوری مدرس منصوب شد.

در این حکم آمده است:

نظر به سوابق ارزشمند و شایستگی جناب‌عالی به موجب این حکم برای مدت ۲ سال به سمت رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه منصوب می‌شوید.

امید است با توکل به خداوند متعال، سرلوحه قراردادن اصول خرد، دانش و راستی به عنوان شعارهای اساسی دانشگاه، ایجاد وفاق و همدلی در میان کلیه همکاران و بهره‌گیری از توانمندی آنان در جهت ارتقای جایگاه پارک علم و فناوری دانشگاه و ایران اسلامی موفق و سربلند باشید.

اهم مأموریت‌های جناب‌عالی عبارتند از ایجاد زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم برای بهره‌مندی حداکثری اعضای هیأت‌علمی، دانشجویان و دانش‌آموختگان از امکانات و تسهیلات پارک علم و فناوری؛ ارتقای کمّی و کیفی خدمات ارائه شده به واحدهای فناور و شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری؛ توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری دانشگاه به منظور خلق ثروت از دانش در تعامل هم‌افزا با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه؛ استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی پارک‌های علم و فناوری به منظور توسعه و تکمیل زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری پارک با تمرکز بر مشارکت با بخش خصوصی؛ احیا و توسعه ناحیه‌ی نوآوری دانشگاه به منظور کمک به اقتصاد دانش‌بنیان در تعامل هم‌افزا با سایر دستگاه‌های مستقر در ناحیه نوآوری، مدیریت شهری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سایر عناصر زیست‌بوم.

رئیس دانشگاه در نامه‌ای از تلاش و خدمات ارزنده دکتر مسعود رضایی در زمان تصدی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تقدیر و تشکر کرد.

شبنم درخشان

