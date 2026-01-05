رئیس جدید پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، با حکم یوسف حجت رئیس دانشگاه، سید جواد مولی به سمت رئیس پارک علم و فناوری مدرس منصوب شد.
در این حکم آمده است:
نظر به سوابق ارزشمند و شایستگی جنابعالی به موجب این حکم برای مدت ۲ سال به سمت رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه منصوب میشوید.
امید است با توکل به خداوند متعال، سرلوحه قراردادن اصول خرد، دانش و راستی به عنوان شعارهای اساسی دانشگاه، ایجاد وفاق و همدلی در میان کلیه همکاران و بهرهگیری از توانمندی آنان در جهت ارتقای جایگاه پارک علم و فناوری دانشگاه و ایران اسلامی موفق و سربلند باشید.
اهم مأموریتهای جنابعالی عبارتند از ایجاد زمینهها و زیرساختهای لازم برای بهرهمندی حداکثری اعضای هیأتعلمی، دانشجویان و دانشآموختگان از امکانات و تسهیلات پارک علم و فناوری؛ ارتقای کمّی و کیفی خدمات ارائه شده به واحدهای فناور و شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری؛ توسعه زیستبوم نوآوری و فناوری دانشگاه به منظور خلق ثروت از دانش در تعامل همافزا با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه؛ استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی پارکهای علم و فناوری به منظور توسعه و تکمیل زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری پارک با تمرکز بر مشارکت با بخش خصوصی؛ احیا و توسعه ناحیهی نوآوری دانشگاه به منظور کمک به اقتصاد دانشبنیان در تعامل همافزا با سایر دستگاههای مستقر در ناحیه نوآوری، مدیریت شهری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سایر عناصر زیستبوم.
رئیس دانشگاه در نامهای از تلاش و خدمات ارزنده دکتر مسعود رضایی در زمان تصدی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تقدیر و تشکر کرد.
