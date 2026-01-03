به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کلیه کلاسهای درس از یکشنبه ۱۴ دیماه تا پایان هفته بهصورت برخط (مجازی) برگزار خواهد شد.
طبق این اطلاعیه، برنامه آموزشی کلاسهای تئوری کلیه رشتهها مجازی و دقیقاً مطابق با برنامههای عادی آموزشی دنبال میشود.
همچنین کلاسهای مقاطع کارآموزی، کارورزی و دورههای دستیاری پزشکی (استاژری، انترنی و رزیدنتی) و کارآموزی سایر رشتهها در بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه، کماکان بهصورت حضوری برگزار میشود. امتحانات تمامی مقاطع حضوری برگزار میشود.
