قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: به دلیل شیوع آنفولانزا و به درخواست مدیریت سه مدرسه در شهرستان سمنان برخی کلاسهای این مدارس فردا دوشنبه غیرحضوری است.
وی افزود: آموزشگاه دخترانه ابتدایی مهر عظام فردا به دلیل شیوع بیماری آنفولانزا غیرحضوری است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین گفت: کلاسهای اول ب و دوم ب دبستان دخترانه نیمه شعبان و کلاسهای اول الف، دوم ج و سوم الف دبستان پسرانه حبیب بن مظاهر سمنان نیز فردا دوشنبه ۱۵ دیماه غیرحضوری است.
شریفی بیان کرد: هر مدرسه یا کلاسِ درسی که غیرحضوری اعلام شود، حتماً مورد نظارت قرار میگیرد که کلاسها، به صورت مجازی و کامل برگزار شود.
