به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در اطلاعیه ای اعلام کرد حضور مأموران آتش‌نشانی در مجموعه خوابگاه‌های نرگس، ناشی از یک گزارش اشتباه بوده و هیچ‌گونه حادثه یا تهدیدی برای دانشجویان رخ نداده است.

متن اطلاعیه بدین شرح است:

اطلاعیه مدیریت دانشجویی درخصوص حضور آتش‌نشانی در خوابگاه نرگس

بنابر اعلام مدیریت دانشجویی دانشگاه، حضور مأموران آتش‌نشانی در مجموعه خوابگاه‌های دانشجویی نرگس در ساعات پیشین، بر اثر یک گزارش اشتباه بوده و هیچ‌گونه حادثه‌ای رخ نداده است.

پیمانکار مشغول به کار در خوابگاه نرگس ۳ (ویژه دانشجویان متأهل) از یک وسیله گرمایشی و روشن کردن مشعل گاز، برای خشک کردن سریع گچ دیوارها و آماده شدن برای رنگ زدن و تحویل استفاده می‌کرده که این صحنه از ساختمان‌های مجاور به اشتباه به عنوان آتش‌سوزی گزارش شده است.

با حضور سریع آتش‌نشانان و بررسی محل، مشخص شد هیچ‌گونه آتش‌سوزی یا خطری وجود نداشته و تمامی فعالیت‌ها در چارچوب استانداردهای ایمنی در حال انجام است.

مدیریت دانشجویی با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن اطمینان‌بخشی به ساکنین، از تمامی همشهریان و دانشجویان به دلیل حس مسئولیت و دقت‌نظرشان تشکر کرده و اعلام می‌دارد و وضعیت کلیه خوابگاه‌های این مجموعه عادی گزارش شده و دانشجویان می‌توانند با آرامش به فعالیت‌های خود ادامه دهند.