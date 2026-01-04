کیفیت هوای اصفهان قابل قبول است؛ کاشان در وضعیت قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۷ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ۹ صبح یکشنبه چهاردهم دی ماه با میانگین ۷۷ AQI در وضعیت قابل قبول است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابانهای ۲۵ آبان و ولدان با عدد ۷۱، احمدآباد ۹۷، میدان انقلاب ۷۳، پارک زمزم ۶۲، خیابان پروین اعتصامی ۸۶، دانشگاه صنعتی و فرشادی ۷۹، رهنان ۷۴، خیابان زینبیه ۷۸، سپاهانشهر ۷۶، فرشادی ۷۹، فیض و کردآباد ۷۳، بولوار کاوه ۶۴ و خیابان میرزا طاهر ۶۰ AQI وضعیت قابل قبول و در بزرگراه خرازی ۱۱۴ AQI نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
هوای کاشان امروز در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد ثبت شد.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
