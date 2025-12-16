به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی ظهر سه شنبه در نشست شورای اعتکاف استان، با اشاره به جایگاه والای اعتکاف در معارف اسلامی، گفت: اعتکاف فرصتی است تا انسان در میان روزهای پرهیاهو و پرمشغله زندگی، لحظهای از دنیا فاصله گیرد و در خلوتی معنوی، به درون خویش و خدای خویش بازگردد.
وی افزود: ایامالبیض، یعنی روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم ماه رجب، از روزهایی است که مؤمنان با حضور در مساجد، دل از دنیا بریده و در فضای نورانی اعتکاف، با خداوند به راز و نیاز میپردازند. این توقف کوتاه اما الهی، زمینهساز تهذیب نفس، آرامش روح، و درک عمیقتری از معنای حضور در محضر پروردگار است.
آیتالله فلاحتی تأکید کرد: اعتکاف، عبادتی است که انسان را از وابستگیها و عنوانهای مادی رها میکند. معتکفان در گوشهای آرام از مسجد، بیهیچ عنوان و تمایزی، تنها با دل و اندیشه خود، به درگاه خالق مهربان روی میآورند. این خلوت آرام و عاشقانه برای نوجوانان و جوانان اهمیت ویژهای دارد، چرا که میتواند آنان را از غوغای دنیای مجازی و پرشتاب امروز جدا کند و آنان را به معنویت، تفکر و شناخت عمیقتر از هدف زندگی سوق دهد.
وی با اشاره به آثار فردی و اجتماعی اعتکاف ادامه داد: اعتکاف نه تنها به احیای روح بندگی در انسان کمک میکند، بلکه سلامت اخلاقی جامعه را نیز تقویت میسازد. وقتی جوانان، دانشآموزان و دانشجویان در فضای مسجد با یاد خدا و ذکر و دعا انس میگیرند، روح مسئولیتپذیری، مهربانی و ایمان در میان آنان پررنگتر میشود و این خود بزرگترین سرمایه اجتماعی برای یک جامعه اسلامی است.
آیتالله فلاحتی از برگزارکنندگان اعتکاف خواست در طراحی برنامهها، به ایجاد آرامش و سکوت معنوی برای معتکفان توجه کنند و از برنامههای فشرده و سنگین پرهیز شود تا روح خلوت و حضور قلب در فضای اعتکاف حفظ گردد. وی تأکید کرد: نظارتها باید ظریف، محترمانه و از فاصله دور صورت گیرد تا معتکفان بتوانند آزادانه در مناجات، دعا و تفکر غوطهور شوند.
نماینده ولیفقیه در گیلان در بخش پایانی سخنان خود، از عموم مردم بهویژه جوانان و نوجوانان دعوت کرد تا از فرصت ناب ماه رجب بهره بگیرند و در این آئین زیبای معنوی حضور یابند. او افزود: اعتکاف، سفر کوتاه اما پرثمر به درون جان انسان است؛ سفری که میتواند نقطه آغاز تحول، امید و بازگشت به مسیر الهی باشد.
آیتالله فلاحتی ضمن تقدیر از تلاشهای ستاد اعتکاف و روحانیان فعال در مساجد، اظهار امیدواری کرد که امسال شاهد حضور پرشورتر نسل جوان در مساجد و شکوفایی دوباره معنویت در فضای جامعه باشیم؛ زیرا هر قدمی که به سوی خدا برداشته شود، نوری است که در دل انسان و جامعه میتابد.
