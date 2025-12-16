  1. استانها
  2. گیلان
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۲

آیت الله فلاحتی: آرامش گمشده در اعتکاف پیدا می‌شود

رشت - نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه آرامش گمشده در اعتکاف پیدا می‌شود، گفت: اعتکاف، تنها مسیر معنوی برای نسل جوان در دنیای پرشتاب امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی ظهر سه شنبه در نشست شورای اعتکاف استان، با اشاره به جایگاه والای اعتکاف در معارف اسلامی، گفت: اعتکاف فرصتی است تا انسان در میان روزهای پرهیاهو و پرمشغله زندگی، لحظه‌ای از دنیا فاصله گیرد و در خلوتی معنوی، به درون خویش و خدای خویش بازگردد.

وی افزود: ایام‌البیض، یعنی روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم ماه رجب، از روزهایی است که مؤمنان با حضور در مساجد، دل از دنیا بریده و در فضای نورانی اعتکاف، با خداوند به راز و نیاز می‌پردازند. این توقف کوتاه اما الهی، زمینه‌ساز تهذیب نفس، آرامش روح، و درک عمیق‌تری از معنای حضور در محضر پروردگار است.

آیت‌الله فلاحتی تأکید کرد: اعتکاف، عبادتی است که انسان را از وابستگی‌ها و عنوان‌های مادی رها می‌کند. معتکفان در گوشه‌ای آرام از مسجد، بی‌هیچ عنوان و تمایزی، تنها با دل و اندیشه خود، به درگاه خالق مهربان روی می‌آورند. این خلوت آرام و عاشقانه برای نوجوانان و جوانان اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که می‌تواند آنان را از غوغای دنیای مجازی و پرشتاب امروز جدا کند و آنان را به معنویت، تفکر و شناخت عمیق‌تر از هدف زندگی سوق دهد.

وی با اشاره به آثار فردی و اجتماعی اعتکاف ادامه داد: اعتکاف نه تنها به احیای روح بندگی در انسان کمک می‌کند، بلکه سلامت اخلاقی جامعه را نیز تقویت می‌سازد. وقتی جوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان در فضای مسجد با یاد خدا و ذکر و دعا انس می‌گیرند، روح مسئولیت‌پذیری، مهربانی و ایمان در میان آنان پررنگ‌تر می‌شود و این خود بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی برای یک جامعه اسلامی است.

آیت‌الله فلاحتی از برگزارکنندگان اعتکاف خواست در طراحی برنامه‌ها، به ایجاد آرامش و سکوت معنوی برای معتکفان توجه کنند و از برنامه‌های فشرده و سنگین پرهیز شود تا روح خلوت و حضور قلب در فضای اعتکاف حفظ گردد. وی تأکید کرد: نظارت‌ها باید ظریف، محترمانه و از فاصله دور صورت گیرد تا معتکفان بتوانند آزادانه در مناجات، دعا و تفکر غوطه‌ور شوند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان در بخش پایانی سخنان خود، از عموم مردم به‌ویژه جوانان و نوجوانان دعوت کرد تا از فرصت ناب ماه رجب بهره بگیرند و در این آئین زیبای معنوی حضور یابند. او افزود: اعتکاف، سفر کوتاه اما پرثمر به درون جان انسان است؛ سفری که می‌تواند نقطه آغاز تحول، امید و بازگشت به مسیر الهی باشد.

آیت‌الله فلاحتی ضمن تقدیر از تلاش‌های ستاد اعتکاف و روحانیان فعال در مساجد، اظهار امیدواری کرد که امسال شاهد حضور پرشورتر نسل جوان در مساجد و شکوفایی دوباره معنویت در فضای جامعه باشیم؛ زیرا هر قدمی که به سوی خدا برداشته شود، نوری است که در دل انسان و جامعه می‌تابد.

