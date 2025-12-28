به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی عصر شنبه در همایش سراسری اعتکاف گیلان اظهار کرد: در تمام مراکز علمی، تحقیقاتی و امنیتی دنیا ثابت شده که بیشترین هزینه دشمنان اسلام، به‌ویژه استکبار جهانی و جریان صهیونیسم، برای ایران و نسل جوان ایرانی صرف می‌شود.

جهاد فرهنگی؛ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر

وی افزود: ما امروز در میدان یک جهاد واقعی قرار داریم؛ جهادی که هدف آن خنثی‌سازی نقشه‌های پیچیده دشمن در حوزه‌های نرم‌افزاری و فرهنگی است و این مسیر، نیازمند صبر، برنامه‌ریزی و حضور فعال نیروهای مردمی است.

اعتراف دشمن به نقش تعیین‌کننده ایران

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به اعترافات برخی تحلیلگران صهیونیستی گفت: حتی کارشناسان نظامی رژیم صهیونیستی اذعان کرده‌اند که تنها ملتی که می‌تواند این رژیم را به زانو درآورد، ملت ایران است و این اعتراف نشان‌دهنده عمق اثرگذاری انقلاب اسلامی است.

معنویت؛ نقطه‌ای که دشمن هدف گرفته است

آیت‌الله فلاحتی تصریح کرد: دشمن به‌خوبی می‌داند که قدرت واقعی جمهوری اسلامی در بُعد معنوی آن نهفته است، به همین دلیل تلاش می‌کند این سرمایه را تضعیف کند، اما برنامه‌هایی مانند اعتکاف، پیاده‌روی اربعین و آئین‌های مردمی دینی نشان می‌دهد انقلاب اسلامی پویا و زنده است.

اعتکاف، نشانه پویایی انقلاب

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر آیین‌هایی چون اعتکاف و اربعین گفت: این مناسک نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی نه‌تنها متوقف نشده، بلکه در مسیر تعالی و تعمیق هویت دینی جامعه حرکت می‌کند.

نقش مربیان و مجریان مردمی اعتکاف

نماینده ولی‌فقیه در گیلان در پایان خاطرنشان کرد: این همایش با حضور متولیان، مربیان و مجریان مردمی اعتکاف از سراسر استان برگزار شده و هدف اصلی آن، انتقال تجربه، تقویت شبکه مردمی و ارتقای کیفیت برنامه‌های اعتکاف به‌ویژه برای نسل نوجوان است.