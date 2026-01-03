آغاز پرواز مستقیم تهران–بندرلنگه و بالعکس

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم توسلی، مدیرکل فرودگاه‌های استان هرمزگان، با اعلام آغاز پرواز مستقیم مسیر تهران–بندرلنگه–تهران توسط شرکت هواپیمایی ایران‌ایر، این اقدام را نقطه‌ای مهم در تقویت ارتباطات هوایی غرب استان عنوان کرد. این پرواز طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، هر هفته روزهای شنبه در این مسیر عملیاتی می‌شود.

توسلی با اشاره به استقبال مناسب از این مسیر جدید گفت: ایجاد این پرواز، پاسخی به نیاز واقعی منطقه و مطالبه مردم بوده و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی، گردشگری و تسهیل رفت‌وآمدهای اداری و تجاری ایفا کند.

وی افزود: راه‌اندازی این مسیر نتیجه مجموعه‌ای از هماهنگی‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و ارتقای زیرساخت‌ها در ماه‌های اخیر است. تلاش شده شرایطی فراهم شود که فرودگاه بندرلنگه بتواند با ظرفیت بیشتری در شبکه پروازی استان نقش‌آفرینی کند.

مدیرکل فرودگاه‌های هرمزگان ابراز امیدواری کرد با استمرار این پرواز و اضافه‌شدن مسیرهای جدید، جایگاه بندرلنگه در حمل‌ونقل هوایی استان بیش از گذشته تقویت شود.