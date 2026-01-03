انتشار اسامی محصولات غیرمجاز مراقبت از پوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: برخی از محصولات مراقبت از پوست به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی و ایمنی لازم، غیرمجاز شناخته شده‌اند.

فهرست محصولات غیرمجاز

لوسیون بدن: Vaseline، Neutrogena

کرم مرطوب‌کننده: Dove، Crème 21، BIOAQUA، ZOZU، IMAGES

کرم ضدچروک: BIOAQUA، Diadermine

کرم ویتامین C و E: BIOAQUA، The Body Shop

کرم صورت و بدن: Dove

کرم ترک پا: EXGYAN

کرم لیفت صورت و گردن: Institut Esthederm

سرم‌ها:

The Ordinary (لاکتیک اسید)، The Body Shop (جوان‌ساز و ویتامین E)، OGX (ضد موخوره)

ضدآفتاب: ISDIN، LANSON PARIS

BB کرم: Farmasi، Gabrini، XQM

CC کرم: Farmasi

روابط عمومی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: مصرف این محصولات به دلیل نبود اطلاعات شفاف از ترکیبات، شرایط تولید و نگهداری، می‌تواند خطراتی برای سلامت مصرف‌کنندگان به‌دنبال داشته باشد. این اقلام در اولویت نظارت‌های سازمان قرار گرفته‌اند.

از عموم مردم درخواست شده در صورت مشاهده این نشان‌های تجاری در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی سازمان غذا و دارو یا معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور گزارش دهند.

سازمان غذا و دارو با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی، اقدامات لازم را برای پیگیری و برخورد قانونی با متخلفان انجام خواهد داد.