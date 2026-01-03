محمدجواد ولیپور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش بیوقفه راهداران، اکنون تمامی محورهای اصلی و شریانی شهرستان طالقان باز بوده و تردد در آنها بدون مشکل در جریان است.
وی با اشاره به ادامه عملیات در محورهای روستایی، افزود: تاکنون راههای ارتباطی روستاهای جوستان، مهران، خیکان، پراچان، نارایان، دنبلید و آرتون بازگشاییشده و تلاش راهداران برای بازگشایی سایر مسیرهای روستایی ادامه دارد.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در زمان تردد در جادههای برفی، گفت: با توجه به شرایط جوی و کوهستانی منطقه، رانندگان باید هنگام تردد در محورهای کوهستانی و روستایی زنجیر چرخ به همراه داشته باشند و از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.
ولیپور در پایان یادآور شد: نیروهای راهداری بهصورت شبانهروزی در محورهای شهرستان مستقر هستند و شهروندان میتوانند برای اطلاع از آخرین وضعیت راهها با سامانه تلفنی ۱۴۱ تماس بگیرند.
