تمامی محورهای مواصلاتی استان البرز باز است

داریوش باقرجوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به‌دنبال بارش‌های اخیر برف و باران، به‌ویژه در محورهای کوهستانی البرز، عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی توسط نیروهای راهداری به‌طور مستمر انجام شده است.

وی افزود: در حال حاضر تردد در محورهای اصلی و کوهستانی استان برقرار بوده و رانندگان لازم است ضمن رعایت احتیاط‌های لازم، زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی به همراه داشته باشند.

مدیرکل راهداری البرز با اشاره به وضعیت محورهای روستایی عنوان کرد: عبور در برخی مسیرهای روستایی با استفاده از زنجیر چرخ امکان‌پذیر است و تلاش راهداران برای پاک‌سازی کامل این مسیرها همچنان ادامه دارد.

باقرجوان در پایان خاطرنشان کرد: سامانه تلفن گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان البرز به‌صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخ‌گویی به شهروندان و ارائه آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی است.

