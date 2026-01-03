  1. استانها
  2. البرز
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۱۹

تمامی محورهای مواصلاتی استان البرز باز است

کرج – مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز گفت: با تلاش شبانه‌روزی راهداران، تمامی محورهای مواصلاتی این استان باز بوده و رفت‌وآمد در آن‌ها در جریان است.

داریوش باقرجوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به‌دنبال بارش‌های اخیر برف و باران، به‌ویژه در محورهای کوهستانی البرز، عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی توسط نیروهای راهداری به‌طور مستمر انجام شده است.

وی افزود: در حال حاضر تردد در محورهای اصلی و کوهستانی استان برقرار بوده و رانندگان لازم است ضمن رعایت احتیاط‌های لازم، زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی به همراه داشته باشند.

مدیرکل راهداری البرز با اشاره به وضعیت محورهای روستایی عنوان کرد: عبور در برخی مسیرهای روستایی با استفاده از زنجیر چرخ امکان‌پذیر است و تلاش راهداران برای پاک‌سازی کامل این مسیرها همچنان ادامه دارد.

باقرجوان در پایان خاطرنشان کرد: سامانه تلفن گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان البرز به‌صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخ‌گویی به شهروندان و ارائه آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی است.

