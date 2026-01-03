  1. استانها
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵

تردد در تمامی محورهای شریانی قزوین برقرار است

قزوین- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین از تداوم عملیات برف‌روبی و بازگشایی محورهای روستایی در مناطق کوهستانی استان خبر داد و گفت: تردد در تمامی محورهای شریانی استان برقرار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا معیری‌پور اظهار کرد: در پی بارش برف در برخی مناطق استان، راهداران از شب گذشته در محورهای اصلی و روستایی حضور فعال داشته و عملیات برف‌روبی و ایمن‌سازی مسیرها را به‌صورت مستمر انجام داده‌اند.

وی افزود: در منطقه الموت، مسیرهای منتهی به چند روستا که به‌طور موقت مسدود شده بود، از شب گذشته در دستور کار بازگشایی قرار گرفته و این عملیات همچنان ادامه دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین با اشاره به وضعیت سایر شهرستان‌ها بیان کرد: در شهرستان تاکستان تمامی محورهای اصلی و روستایی باز بوده و تردد بدون مشکل در جریان است. همچنین در منطقه طارم سفلی نیز تمامی محورهای روستایی باز و ایمن هستند.

معیری‌پور ادامه داد: در شهرستان بوئین‌زهرا هیچ مسیر روستایی مسدودی گزارش نشده و در محور ساوه نیز با وجود بارش برف، مشکل خاصی در تردد وجود ندارد. در محدوده سه‌راهی رحیم‌آباد، محور دانسفهان و گردنه هجیب به‌دلیل شدت بارش، عملیات برف‌روبی به‌صورت ویژه انجام شد و در حال حاضر تردد در این مسیرها برقرار است.

وی درباره وضعیت محورهای کوهین گفت: سه مسیر روستایی این منطقه طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده تا ساعات آینده بازگشایی خواهد شد و سایر محورها فاقد مشکل ترافیکی یا انسداد هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: در شهرستان آوج نیز تمامی مسیرهای ارتباطی باز است و راهداران استان با آمادگی کامل به‌صورت شبانه‌روزی وضعیت راه‌ها را رصد کرده و در صورت بروز بارش یا شرایط جوی نامساعد، اقدامات لازم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهند داد.

