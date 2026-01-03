  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۲۴

ضرورت گسترش فعالیت‌های ورزشی بانوان در دانشگاه‌های علوم پزشکی

در نشست معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌های علوم پزشکی، بر اهمیت توسعه فعالیت‌های ورزشی، به‌ویژه بانوان در دانشگاه‌ها تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در نشست با جمعی از مدیران و مربیان ورزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، ورزش را یکی از مهمترین ابزارها در توانمندسازی دانشجویان دانست و برای افزایش برنامه‌های ورزشی در دانشگاه‌های کوچک، تاکید کرد.

وی با اشاره به استقبال دانشجویان از فعالیت‌های ورزشی، افزود: برخلاف برخی از فعالیت‌ها که ممکن است با مخالفت‌هایی همراه باشد، همیشه ورزش مورد حمایت و همراهی و مدیران بوده و برای ایجاد نشاط و همدلی در محیط دانشگاه، ضروری است.

حبیبی همچنین به برنامه‌های متنوع وزارت بهداشت در حوزه ورزش دانشجویی از برگزاری مسابقات المپیاد ورزشی دانشجویان دختر و پسر، مراکز ورزشی توسعه‌یافته در خوابگاه‌ها و طراحی مسابقات منطقه‌ای در رشته‌های مختلف اشاره کرد و گفت: ورزش می‌تواند برای بهبود سطح مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی، نقش مهمی در کاهش استرس و بهبود سلامتی افراد مبتلا به ایفا کند.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در پایان اعلام کرد: دانشجویان گروه پزشکی به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت جامعه، باید بیش از پیش با ورزش آشنا شوند و آن را در زندگی روزمره خود به کار گیرندگان انجام دهند. ورزش نه تنها باعث ارتقای سلامت فرد می‌شود، بلکه در صورت بروز بیماری‌های غیرواگیر و کاهش آن‌ها نیز نقش بسزایی دارد.

در ادامه نشست، موضوع تشکیل شوراهای ورزشی دانشجویی در دانشگاه‌ها مطرح شد تا دانشجویان علاقه‌مند به فعالیت در برنامه‌ریزی و مدیریت فعالیت‌های ورزشی مشارکت داشته باشند. همچنین برای جشنواره‌های فرهنگی و هنری مانند جشنواره سیمرغ، جشنواره تیتر (نشریات دانشگاهی) در کنار فعالیت‌های ورزشی گزارش شد.

محمد حسین پورغریب، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز علاوه بر قدردانی از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت برای ایجاد فضای رقابتی در حوزه ورزش دانشجویی قهرمانی و توجه به ورزش‌های انفرادی و همگانی، مشارکت بیشتر دانشجویان در مسابقات ورزشی و همچنین فعالیت‌های صنفی و فرهنگی را لازمه توانمندسازی بیشتر آنها دانست.

وی در پایان از مدیران دانشگاه علوم پزشکی تهران در پانزدهمین المپیاد ورزشی دختران دانشجو تقدیر و بر حمایت از دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی تاکید کرد.

