به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در نشست با جمعی از مدیران و مربیان ورزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، ورزش را یکی از مهمترین ابزارها در توانمندسازی دانشجویان دانست و برای افزایش برنامه‌های ورزشی در دانشگاه‌های کوچک، تاکید کرد.

وی با اشاره به استقبال دانشجویان از فعالیت‌های ورزشی، افزود: برخلاف برخی از فعالیت‌ها که ممکن است با مخالفت‌هایی همراه باشد، همیشه ورزش مورد حمایت و همراهی و مدیران بوده و برای ایجاد نشاط و همدلی در محیط دانشگاه، ضروری است.

حبیبی همچنین به برنامه‌های متنوع وزارت بهداشت در حوزه ورزش دانشجویی از برگزاری مسابقات المپیاد ورزشی دانشجویان دختر و پسر، مراکز ورزشی توسعه‌یافته در خوابگاه‌ها و طراحی مسابقات منطقه‌ای در رشته‌های مختلف اشاره کرد و گفت: ورزش می‌تواند برای بهبود سطح مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی، نقش مهمی در کاهش استرس و بهبود سلامتی افراد مبتلا به ایفا کند.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در پایان اعلام کرد: دانشجویان گروه پزشکی به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت جامعه، باید بیش از پیش با ورزش آشنا شوند و آن را در زندگی روزمره خود به کار گیرندگان انجام دهند. ورزش نه تنها باعث ارتقای سلامت فرد می‌شود، بلکه در صورت بروز بیماری‌های غیرواگیر و کاهش آن‌ها نیز نقش بسزایی دارد.

در ادامه نشست، موضوع تشکیل شوراهای ورزشی دانشجویی در دانشگاه‌ها مطرح شد تا دانشجویان علاقه‌مند به فعالیت در برنامه‌ریزی و مدیریت فعالیت‌های ورزشی مشارکت داشته باشند. همچنین برای جشنواره‌های فرهنگی و هنری مانند جشنواره سیمرغ، جشنواره تیتر (نشریات دانشگاهی) در کنار فعالیت‌های ورزشی گزارش شد.

محمد حسین پورغریب، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز علاوه بر قدردانی از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت برای ایجاد فضای رقابتی در حوزه ورزش دانشجویی قهرمانی و توجه به ورزش‌های انفرادی و همگانی، مشارکت بیشتر دانشجویان در مسابقات ورزشی و همچنین فعالیت‌های صنفی و فرهنگی را لازمه توانمندسازی بیشتر آنها دانست.

وی در پایان از مدیران دانشگاه علوم پزشکی تهران در پانزدهمین المپیاد ورزشی دختران دانشجو تقدیر و بر حمایت از دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی تاکید کرد.