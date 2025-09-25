۳ هزار تخت خوابگاهی اجاره کردیم؛ اجاره ماهانه هر تخت ۸ میلیون

مسعود حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص تمهیدات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای آغاز سال تحصیلی و فراهم کردن امکانات رفاهی با توجه به افزایش ظرفیت پذیرش گفت: در قسمت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی زمینه سازی یک شروع پر نشاط و پرشور را برای عزیزانمان در دانشگاه علوم پزشکی در نظر گرفتهایم.
وی ادامه داد: چندین جشنواره فرهنگی از جمله جشنواره سیمرغ، مسابقات ورزشی، نشستهای مجامع علمی و انجمنهای علمی دانشجویان، نشستهای مجامع فرهنگی و هنری دانشجویان و جشنواره نشریات دانشجویی کشور پیش بینی شده است که در این فصل انشالله در خدمت دانشجویان عزیزمان خواهیم بود.
معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت افزود: در حوزه خوابگاههای دانشجویی هم همکاران خوبم در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور آمادهسازیهای لازم را برای ورود دانشجویان به خوابگاهها پیش بینی کردهاند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای سال تحصیلی جدید با کمبود خوابگاه مواجه نیستید، افزود: مطمئناً کمبود داریم آمار دقیقی ندارم و ما عمدتاً کمبودمان را با اجاره خوابگاههای استیجاری، ساختمان استیجاری و تبدیل آن به خوابگاه جبران میکنیم. قسمتی هم با تجمع بیشتر دانشجویان در اتاقها انجام میشود.
حبیبی در پاسخ به این سوال که آیا اجاره کردن خوابگاه به دانشگاه هزینه اضافی تحمیل نمیکند، افزود: در خود دانشگاههای سطح شهر تهران که شامل دانشگاههای علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی میشود نزدیک به ۳۰۰۰ تخت خوابگاهی اجاره کردهایم که هر تخت خوابگاهی ماهیانه ۸ میلیون تومان برای ما هزینه دارد.
