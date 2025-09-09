به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا،بر اساس اعلام اداره تربیت بدنی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، میزان مشارکت دانشجویان دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی در سومین جشنواره مجازی ورزش‌های همگانی دانشجویان دختر و پسر رو به افزایش است و تاکنون ۸۰۰ نفر از دانشجویان برای حضور در این جشنواره ثبت نام کردند و این تعداد دانشجو تاکنون ۱۲۰۰ فیلم از رشته‌های مختلف ورزشی به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.

بنا بر این گزارش، زمان ثبت نام و بارگذاری فیلم‌های ورزشی سومین جشنواره مجازی ورزش‌های همگانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌ها و دانشکده های علوم پزشکی تا ۹ مهر ماه تمدید شد.

سومین دوره جشنواره مجازی ورزش‌های همگانی دانشجویان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور در هفت رشته ورزشی با برنامه ریزی معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت و همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

با توجه به عدم حضور دانشجویان، تغییر زمان برگزاری امتحانات و تعویق زمان برگزاری پانزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان به صورت حضوری، اداره تربیت بدنی وزارت بهداشت در نظر دارد به منظور تداوم فعالیت ورزشی دانشجویان، سومین جشنواره مجازی ورزش‌های همگانی دانشجویان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور را با همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی به تفکیک ( دختر و پسر) در هفت رشته ورزشی شامل رشته‌های طناب زنی، آمادگی جسمانی، هدف زنی والیبال، تکواندو پومسه، کاراته کاتا، روپایی به صورت آفلاین و رشته دارت به صورت آنلاین برگزار کند.

دانشجویان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی برای ثبت نام و بارگذاری فیلم‌های ورزشی خود در بازه مذکور به این سامانه مراجعه کنند. همچنین دانشجویان می توانند برای مشاهده فیلم‌های آموزشی و آیین نامه و دستورالعمل برگزاری سومین جشنواره مجازی ورزشهای همگانی به این سامانه رجوع کنند.

زمان تمدید این رویداد ورزشی به شرح زیر است:

زمان ثبت نام و بارگذاری فیلمها توسط دانشجو تا روز چهارشنبه ۹ مهر

تایید مدیران تربیت بدنی تا روز یکشنبه ۱۳ مهرماه

ثبت نام مسابقات دارت روز چهارشنبه ۹ مهرماه

زمان برگزاری مسابقات دارت به صورت آنلاین از روز سه شنبه ۱۵ مهرماه