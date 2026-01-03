  1. استانها
امیرعلی همچنان در صدر نام‌ های مورد علاقه یزدی‌ها

یزد_امیرعلی همچنان در صدر نام‌های مورد علاقه پدران و مادران یزدی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام روابط عمومی ثبت احوال استان یزد، در کل کشور تا کنون ۶۸۴ هزار و ۶۸۵ ثبت ولادت انجام شده و در استان یزد هم ۱۲ هزار و ۹۸ نوزاد متولد شده‌اند که ۶ هزار و ۹۰ نوزاد، پسر بوده‌اند.

نام پیشوای اول شیعیان به همراه القاب و ترکیبات نام ایشان «۸۹۶» بار انتخاب شده است.

«امیرعلی، علی، حسین، امیرحسین، ماهان، کیان، ابوالفضل، شاهان، آراد و مهدیار» ده نام نخست لیست فراوانی نام نوزادان این استان در نه ماهه امسال است.

بر اساس این گزارش، در این مقطع زمانی نام‌های امیرعلی و علی در استان یزد به ترتیب ۱۹۸ و ۱۸۷ بار انتخاب شده‌اند.

امیر و ترکیبات آن ۴۹۲ بار، علی و ترکیبات آن ۳۶۶ مرتبه، مرتضی و مرتضی علی ۹ بار، حیدر، امیرحیدر، حیدرعلی و محمدحیدر ۲۹ بار انتخاب شده است.

