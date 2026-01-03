به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز شنبه در مراسم جشن ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و گرامیداشت روز پدر، با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل امیرالمؤمنین (ع) در تاریخ بشریت، اظهار داشت: شخصیت امیرالمؤمنین (ع) فراتر از درک و توصیف انسان‌های غیرمعصوم است و هیچ انسانی جز معصومان (ع) توان درک کامل زهد، عبادت، معرفت و یقین آن حضرت را ندارد.

فاصله میان معرفت و عمل نسبت به سیره علوی

وی با اشاره به اینکه حتی آیات قرآن و روایات معصومان (ع) نیز تنها به‌اندازه ظرفیت فهم بشر، گوشه‌هایی از عظمت امیرالمؤمنین (ع) را برای ما روشن می‌کنند، افزود: امیرالمؤمنین (ع) شخصیتی است که نه‌تنها شیعیان و مسلمانان، بلکه حتی غیرمسلمانان و افرادی بدون گرایش دینی نیز مجذوب جاذبه‌های شخصیتی، عدالت، شجاعت و انسانیت او شده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با بیان اینکه یکی از کاستی‌های جدی ما شیعیان، فاصله داشتن میان معرفت و عمل نسبت به سیره علوی است، تصریح کرد: گاهی شیفته امیرالمؤمنین (ع) هستیم؛ اما در عمل از عدالت، نفی تبعیض و حق‌گویی فاصله می‌گیریم و حتی با کسانی که در مسیر عدالت‌خواهی حرکت می‌کنند، مخالفت می‌کنیم.

حجت‌الاسلام با تأکید بر اینکه پرچم جمهوری اسلامی ایران، پرچم امیرالمؤمنین (ع) است، گفت: آموزه‌های علوی همچون عدالت‌خواهی، حق‌طلبی، ستیز با ظلم و ایستادگی در برابر مستکبران هرگز کهنه نمی‌شود و بشر امروز، باوجود پیشرفت علم‌وفناوری، بیش از گذشته به این آموزه‌ها نیازمند است.

زهد و ساده‌زیستی امام علی (ع)

وی با اشاره به روایاتی از امام صادق (ع) درباره سیره فردی و اجتماعی امیرالمؤمنین (ع)، افزود: امیرالمؤمنین (ع) حتی از شبهات نیز پرهیز می‌کرد، در انتخاب کارهای خیر سخت‌ترین مسیر را برمی‌گزید و در هر تصمیم خود، نتیجه آن را میان بهشت و جهنم می‌سنجید؛ این سیره، درسی بزرگ به‌ویژه برای مسئولان است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به زهد و ساده‌زیستی امام علی (ع) گفت: غذای ساده، پوشاک خشن و هم‌سطح بودن زندگی امیرالمؤمنین (ع) با ضعیف‌ترین اقشار جامعه، الگویی روشن برای حاکمان اسلامی است و ما اگرچه توان رسیدن به قله آن حضرت را نداریم، اما باید جهت حرکت خود را به سمت آن قله تنظیم کنیم.

حجت‌الاسلام شاهرخی با اشاره به شباهت ویژه امام سجاد (ع) به امیرالمؤمنین (ع) در عبادت و زهد، به نقل از امام صادق (ع)، تصریح کرد: حتی امام سجاد (ع) باآن‌همه عبادت و مجاهدت، خود را در برابر عبادت امیرالمؤمنین (ع) ناتوان می‌دید و این نشان‌دهنده عظمت بی‌نظیر آن حضرت است.

لرستان کانون تدین و انقلابی‌گری است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، بیان داشت: مردم انتظار زیادی از دولت ندارند، حداقل انتظار این است که اگر امکان بهبود معیشت وجود ندارد، زندگی مردم سخت‌تر از گذشته نشود و نرخ‌ها و شرایطی که دولت تحویل گرفته، حفظ شود.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تأکید بر حمایت از دولت بر اساس توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: حمایت از دولت به معنای تأیید همه گفتارها و رفتارهای مسئولان نیست و کارگزاران باید نسبت به معیشت مردم، تنظیم بازار، مقابله با احتکار و گران‌فروشی مسئولانه‌تر عمل کنند.

حجت‌الاسلام شاهرخی با بیان اینکه حضور در تجمعاتی که منجر به آشوب و ناامنی شود، حرام شرعی است، افزود: استان لرستان به تعبیر رهبر معظم انقلاب، کانون تدین و انقلابی‌گری است و آشوب و ناامنی در شأن مردم این دیار نیست.

وی ضمن قدردانی از جوانان انقلابی و حزب‌اللهی استان که در برابر فتنه‌ها ایستادگی کردند، نسبت به کم‌توجهی برخی ادارات، سازمان‌ها و بانک‌ها در گرامیداشت میلاد امیرالمؤمنین (ع) انتقاد کرد و خواستار رسیدگی جدی به این سهل‌انگاری‌ها شد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تبریک مجدد ولادت حضرت امیرالمؤمنین (ع) و روز پدر، برای معتکفان قبولی طاعات و عبادات را از خداوند متعال خواست و دعا کرد: خداوند به برکت عبادت مؤمنان، شر فتنه‌ها را از امت اسلامی و محور مقاومت دور سازد، مردم مظلوم فلسطین را یاری دهد و توفیق بندگی و خدمت خالصانه را به همگان عنایت فرماید.