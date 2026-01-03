ثبت وقف جدید در بهاباد همزمان با ولادت امام علی(ع)

مهدی صفار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خیر بهابادی کن یکی از اعضای هیئت امنا مسجد انقلاب این شهرستان، در اقدامی خیرخواهانه و پیروی از سیره ائمه اطهار (ع)، تمامی منزل مسکونی متعلق به مرحومه حاجیه شهربانو حداد زاده، عمه ایشان را به نفع مسجد وقف نمود.

وی افزود: این ملک وقف شده با مساحت ۱۶۰ متر مربع، که پیش از این نیز با کمک خیرین محلی به عنوان آشپزخانه مسجد انقلاب مورد بهره‌برداری قرار گرفته بود، اکنون به طور رسمی وقف عام شد تا خدمات آن به طور مستمر به جامعه ارائه شود. این وقف جدید، نمونه‌ای درخشان از مشارکت مردمی در امور خیریه و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و مذهبی شهرستان است.

رئیس اوقاف شهرستان بهاباد تصریح کرد: در صورت اجاره دادن آشپزخانه عوائد آن صرف هزینه‌های روزانه مسجد انقلاب خواهد شد و تولیت موقوفه پس از انجام فرایند وقف با اداره اوقاف بهاباد خواهد بود.