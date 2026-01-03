حجت الاسلام جعفر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت امیرالمؤمنین (ع) اظهار کرد: حضرت علی (ع) در عین برخورداری از بالاترین مراتب معنوی و علمی، در متن جامعه حضور فعال داشت و با رفتار و گفتار خود، الگوی کامل انسان مؤمن، مسئول و عدالتمحور را به بشریت معرفی کرد.
وی با بیان اینکه عدالتخواهی و عدالتگستری محور اصلی حکومت علوی بود، افزود: در سیره حکومتی امیرالمؤمنین (ع)، هیچگونه تبعیض، رانت و بیعدالتی پذیرفته نمیشود و آن حضرت حتی در برابر نزدیکترین افراد خود نیز از اجرای عدالت کوتاه نیامد، موضوعی که میتواند الگویی راهبردی برای مدیران و مسئولان در جامعه اسلامی باشد.
امام جمعه ساوه با اشاره به مردمداری و توجه ویژه حضرت علی (ع) به محرومان تصریح کرد: یکی از برجستهترین ویژگیهای امیرالمؤمنین (ع)، همنشینی با اقشار ضعیف جامعه، رسیدگی به نیازمندان و دفاع عملی از حقوق مظلومان بود و این رفتارها نشان میدهد که مسئولیت در نگاه علوی، فرصتی برای خدمت صادقانه است نه ابزار قدرتطلبی.
وی با بیان اینکه در زندگی فردی نیز سیره علوی سرشار از درسهای انسانساز است، افزود: سادهزیستی، تقوا، اخلاص، صداقت، شجاعت در دفاع از حق و صبر در برابر سختیها از ویژگیهایی است که هر انسان مؤمن میتواند با الگوگیری از آنها، مسیر رشد و تعالی خود را هموار سازد.
حجت الاسلام رحیمی با تأکید بر ضرورت تبیین سیره علوی برای نسل جوان گفت: جوانان امروز تشنه الگوهای واقعی و کاربردی هستند و امیرالمؤمنین علی (ع) بهترین و کاملترین الگو برای پاسخ به نیازهای فکری، اخلاقی و اجتماعی آنان است؛ بهویژه در شرایطی که دشمنان با جنگ نرم در پی تضعیف باورهای دینی هستند.
وی تصریح کرد: نهجالبلاغه بهعنوان گنجینهای ارزشمند از معارف علوی، میتواند مبنای برنامهریزی فرهنگی، اجتماعی و حتی مدیریتی در جامعه اسلامی قرار گیرد و توجه به آموزههای آن، راهگشای بسیاری از چالشهای امروز جامعه خواهد بود.
امام جمعه ساوه اظهار کرد: اگر سیره و اندیشه امیرالمؤمنین علی (ع) بهدرستی شناخته و در عمل پیاده شود، جامعه به سمت عدالت، آرامش، همبستگی اجتماعی و رشد معنوی حرکت خواهد کرد و این همان مسیری است که اسلام ناب محمدی (ص) برای سعادت انسانها ترسیم کرده است.
