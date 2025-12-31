حجتالاسلام محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه اعتکاف اظهار کرد: مراسم معنوی اعتکاف در روزهای ۱۳ تا ۱۵ دی ماه در مساجد برگزار میشود که ثبت نام آن در حال انجام است.
وی در تشریح برنامههای ویژه اعتکاف نوجوانی در شهرستان محلات گفت: در سال جاری ۱۳ مسجد در سطح شهرستان محلات، میزبان آئین اعتکاف است و بر اساس اطلاع رسانی آموزش و پرورش در مدارس، دانش آموزان داوطلب از طریق معاونین پرورشی معرفی میشوند.
وی تصریح کرد: در سال جاری برای نوجوانان، بسته محتوایی ویژهای با عنوان «حالت پرواز» از مجموعه آثار طرح ملی «زندگی با آیهها» پیشبینی شده است که این بسته ویژه با هدف کمک به مخاطب برای فاصله گرفتن از هیاهوی روزمره و تمرکز بر آرامش درونی طراحی شده است.
وی با تأکید بر اینکه اعتکاف صرفاً حضور فیزیکی در مسجد نیست، افزود: اگر قرار است اعتکاف اثرگذار باشد، باید از شلوغیها و مشغلههای روزمره فاصله گرفت و دل را روی «حالت پرواز» قرار داد.
حجت الاسلام ادامه: در این حالت انسان برای چند روز ارتباط خود را با هیاهوی دنیا کاهش میدهد تا بتواند اتصال عمیقتری با خداوند برقرار کند و اعتکاف، تمرین بریدن از زمین و وصل شدن به آسمان است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) بیان کرد: اکنون این سنت الهی به فرهنگی ریشهدار در جامعه اسلامی تبدیل شده است و فلسفه اعتکاف، خلوت آگاهانه با خدا، بازسازی روح و تقویت معنویت از طریق ذکر، دعا و تدبر در قرآن کریم است.
حجت الاسلام احمدی با بیان آثار معنوی و اجتماعی اعتکاف گفت: روزهداری و عبادت در ایام اعتکاف، موجب پالایش روحی و اخلاقی انسان میشود و حضور اقشار مختلف بهویژه نوجوانان و جوانان در کنار یکدیگر، زمینهساز تقویت اخوت دینی، همدلی و انسجام اجتماعی است، اعتکاف زمانی به نقطه اثرگذاری واقعی میرسد که با خودسازی درونی و «حالت پرواز دل» همراه باشد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات افزود: کتاب «حالت پرواز» تلاش میکند در فضای خلوت اعتکاف، با بهرهگیری از ۳۰ آیه منتخب قرآن کریم، نوعی اتصال پرسرعت به آسمان را برای مخاطب فراهم کند.
وی گفت: محتوای این اثر شامل نکات کاربردی برای تقویت اراده، افزایش تابآوری در برابر چالشهای زندگی و دستیابی به آرامش قلبی است و بهعنوان یک همراه سهروزه، مخاطب را در مسیر تدبر در آیات الهی و حرکت بهسوی سبک زندگی قرآنی هدایت میکند.
حجت الاسلام احمدی ادامه داد: در کنار این کتاب، کتابچه سخنرانی ویژه مربیان و مبلغان نوجوان و بوم کار گروهی ویژه دانش آموزان برای گفتوگو، تأمل و پیوند مفاهیم آیات با زندگی روزمره نیز تدارک دیده شده تا نوجوانان در اعتکاف، تنها شنونده نباشند بلکه فعالانه در فرآیند خودسازی مشارکت کنند و اثر معنوی این ایام را به بعد از اعتکاف نیز منتقل نمایند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه طرح «زندگی با آیهها» یک طرح ملی است، تمامی دستگاهها و نهادها در اجرای آن مشارکت دارند و از همین رو ادارهکل آموزش و پرورش نیز اقدام به چاپ کتابچه «آیههای نجات» کرده است که این کتابچه در کنار کتابچه «حالت پرواز» در اختیار دانشآموزان معتکف و مربیان فرهنگی قرار میگیرد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات بیان کرد: اعتکاف بهویژه برای نوجوانان، فرصتی طلایی برای تمرین آرامش، خودسازی و اتصال قلبی با خداوند است، تجربه نشان داده نوجوانانی که طعم این خلوت معنوی و «حالت پرواز دل» را میچشند، سالهای بعد نیز با اشتیاق بیشتری در این آئین شرکت میکنند و همین عطش معنویت موجب افزایش مستمر آمار معتکفین در کشور شده است.
