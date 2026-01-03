مطیعی: اعتکاف فرصتی برای شکستن نفس و بندگی خالصانه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر شنبه در جمع معتکفان مسجد صاحبالزمان (عج) مهدیشهر در مجد صاحب الزمان (عج) ضمن بیان اینکه حضور در «اعتکاف» توفیقی از جانب خداوند است که نصیب هرکسی نمیشود، تاکید کرد: معتکفان قدر این ایام را بدانند.
وی با بیان اینکه خلوتنشینی اعتکاف فرصتی برای تأمل و تفکر در عظمت پروردگار است، افزود: در این فرصت میبایست از خدا بخواهیم در طول زندگی دچار غفلت نشویم
امام جمعه سمنان با اشاره به محبت بینظیر خداوند متعال به بندگان خود گفت: نبی مکرم اسلام (ص) با مشاهده ابراز عشق مادری به فرزند خردسال خود، به اصحاب فرمود مهر و محبت خداوند به بندگان، بسیار بیشتر از مهر و محبتی است که توسط این مادر به فرزندش ابراز میشود.
مطیعی با بیان اینکه قرآن کریم «عبادت» را هدف خلقت عنوان کرده است، افزود: مراسم اعتکاف، از جمله فرصتهایی است که خداوند متعال برای بندگی انسانها فراهم کرده است.
و ی «معرفتافزایی» را یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید در مراسم اعتکاف مورد توجه قرار گیرد، گفت: خداوند متعال که آفریننده و مالک تمام کائنات و مخلوقات است از ما میخواهد در محضر او خود را بشکنیم و با خضوع و خشوع حاضر شویم.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان همچنین بیان کرد: قرآن کریم میفرماید وقتی مرگ انسانی فرا میرسد میگوید «خدایا مرا به دنیا بازگردان تا کارهای نیک انجام دهم» که این امر نشان میدهد هنگام مرگ پردهها از پیش چشم انسان کنار میرود!
مطیعی با بیان اینکه دنیا فرصتی برای ذخیره توشه مناسب برای روز قیامت است، گفت: در قیامت، افرادی که عمل صالح انجام دادهاند حسرت میخورند که چرا تلاش بیشتری نکردهاند و گروهی که توشهای مهیا نکردهاند نیز حسرت میخورند که چرا هیچ عمل صالحی انجام ندادهاند!
