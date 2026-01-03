  1. استانها
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۳۱

انفجار گاز در منزل مسکونی نجف‌آباد ۲ مصدوم داشت

اصفهان - رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: بر اثر انفجار گاز در یک منزل مسکونی در شرق گلبهار نجف‌آباد، دو زن مصدوم و به مرکز درمانی منتقل شدند.

علیرضا زمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۲:۵۴ روز شنبه ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴، گزارش یک حادثه ویژه با عنوان انفجار ناشی از نشت گاز در یک منزل مسکونی واقع در منطقه گلبهار شرقی نجف‌آباد به مرکز فوریت‌های پزشکی اعلام شد.

وی افزود: در پی این حادثه، دو خانم دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵، برای دریافت خدمات تخصصی‌تر به بیمارستان منتظری نجف‌آباد منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان خاطرنشان کرد: برای رسیدگی به این حادثه، یک واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد و وضعیت مصدومان تحت کنترل قرار گرفت.

