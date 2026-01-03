به گزارش خبرگزاری مهر، عصر شنبه تیم فوتبال ساحلی فولاد هرمزگان در دومین روز مرحله نهایی لیگ برتر امیدهای کشور با پیروزی در ضربات پنالتی ۳ بر ۲ مقابل گلساپوش یزد به قهرمانی نزدیک‌تر شد.

این دیدار که در زمین ساحلی غدیر بندرعباس برگزار شد با تساوی ۲ بر ۲ در وقت قانونی به پایان رسید. مهران خسروی دو گل برای فولاد هرمزگان به ثمر رساند.



در دیگر مسابقه این روز شاهین خزر رودسر با نتیجه ۵ بر ۳ از سد ملوان بندرانزلی گذشت.



فولاد هرمزگان در آخرین دیدار مرحله نهایی فردا یکشنبه ساعت ۱۳ به مصاف ملوان بندرانزلی خواهد رفت.