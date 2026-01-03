  1. استانها
مرحله نهایی لیگ برتر فوتبال ساحلی امیدهای کشور؛

فولاد هرمزگان گلساپوش را در پنالتی‌ها شکست داد

بندرعباس - فولاد هرمزگان در دومین روز لیگ برتر فوتبال ساحلی امیدها با پیروزی ۳ بر ۲ در ضربات پنالتی مقابل گلساپوش یزد به قهرمانی نزدیک شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر شنبه تیم فوتبال ساحلی فولاد هرمزگان در دومین روز مرحله نهایی لیگ برتر امیدهای کشور با پیروزی در ضربات پنالتی ۳ بر ۲ مقابل گلساپوش یزد به قهرمانی نزدیک‌تر شد.

این دیدار که در زمین ساحلی غدیر بندرعباس برگزار شد با تساوی ۲ بر ۲ در وقت قانونی به پایان رسید. مهران خسروی دو گل برای فولاد هرمزگان به ثمر رساند.

در دیگر مسابقه این روز شاهین خزر رودسر با نتیجه ۵ بر ۳ از سد ملوان بندرانزلی گذشت.

فولاد هرمزگان در آخرین دیدار مرحله نهایی فردا یکشنبه ساعت ۱۳ به مصاف ملوان بندرانزلی خواهد رفت.

