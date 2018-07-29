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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱:۲۷

در دهکده گردشگری بوشهر؛

مسابقات فوتبال ساحلی امیدهای کشور در بوشهر آغاز شد

مسابقات فوتبال ساحلی امیدهای کشور در بوشهر آغاز شد

بوشهر - رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر گفت: مسابقات فوتبال ساحلی امیدهای کشور در بوشهر آغاز شد.

محمد نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز مسابقات فوتبال ساحلی گروه چهارم امیدهای کشور در بوشهر اظهار داشت: در این گروه چهار تیم دریانوردان پارس جنوبی، دریانوردان بوشهر وحدت ماهشهر و شهید جهان نژادیان آبادان حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه مسابقات فوتبال ساحلی امید در چهار نقطه کشور برگزار می‌شود، اضافه کرد: بوشهر میزبان گروه چهارم است که مسابقات در زمین فوتبال ساحلی دهکده گردشگری بوشهر برگزار می‌شود.

رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر بیان کرد: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی در فوتبال ساحلی است و نمایندگان شایسته استان اقتدار خود را در مسابقات مختلف به خوبی به نمایش گذاشته‌اند.

نجفی ادامه داد: نگاه ویژه‌ای به رده‌های مختلف داریم و برگزاری چنین مسابقاتی در رده‌های امید می‌تواند زمینه‌ساز رشد بازیکنان فوتبال ساحلی و پشتوانه‌ای برای آینده فوتبال ساحلی استان و کشور باشد.

در روز نخست بازی پارس جنوبی با نتیجه ۱۰ بر صفر از تیم هم استانی خود دریانوردان بوشهر گذشت و تیم شهید جهان نژادیان آبادان نیز در یک رقابت نزدیک با نتیجه ۵ بر ۴ از سد وحدت ماهشهر گذشت.

با برگزاری رقابت های این گروه ۲ تیم برتر راهی دور دوم می شوند که در این مرحله هشت تیم با یکدیگر به رقابت می پردازند.

کد مطلب 4360597

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