سرمست: مشکلات بازار را به صورت تخصصی پیگیری می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز شنبه پس از گفت‌وگو با نمایندگان اصناف و شنیدن مشکلات و مسائل هر یک از اصناف، از مدیران دستگاه‌های مرتبط خواست، مشکلات و چالش‌های مطرح شده، در کمیته‌های تخصصی بررسی و در صورت عدم امکان حل و فصل آن‌ها در استان، موضوعات در سطح ملی پیگیری شود.

استاندار با قدردانی از زحمات اصناف گفت: اصناف و بازاریان تبریز نشان داده‌اند که همیشه زمان‌شناس و آگاه هستند و درک عمیقی از مسائل و مشکلات جامعه دارند.

سرمست اظهار داشت؛ ما در کنار بازاریان هستیم و با هم‌افزایی و همفکری سعی می‌کنیم مشکلات بازار را به صورت تخصصی در قالب سه‌شنبه‌های اقتصادی پیگیری کنیم.

وی افزود: برنامه ما پشتیبانی از بخش خصوصی و بازاریان و استفاده هم از نظرات تخصصی آنان در مدیریت استان است.

در این جلسه، رؤسای اتاق اصناف و اتحادیه‌های زرگران و طلافروشان، بنکداران مواد غذایی، قنادان، لوازم خانگی، صوتی و تصویری و موبایل، تعویض روغن، تولیدکنندگان و فروشندگان روغن موتور، آهن‌فروشان، انجمن اسلامی بازار تبریز و بسیج اصناف، دیدگاه‌ها، مطالبات و مشکلات خود را مطرح کردند.