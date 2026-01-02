به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز جمعه در بررسی وضعیت پروژه‌های فرهنگی استان با تاکید بر رفع موانع و پیشبرد سریع پروژه‌های شهری و سرمایه‌گذاری تبریز، گفت: مدیریت ارشد استان عزم خود را در این خصوص جزم کرده و دستگاه‌های اجرایی هم باید در هماهنگی کامل با شهرداری تبریز به این امر کمک کنند. بکنند.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: بخش مهمی از هماهنگی وهم‌افزایی در استان مربوط به همکاری میان شهرداری و دستگاه‌های اجرایی است و اگر این هماهنگی نباشد هم شهرداری و هم دستگاه‌ها و مهم‌تر از همه مردم آسیب می‌بینند.

وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا در این دوره تاریخی که مسئولیت داریم بتوانیم کارهای ماندگاری برای شهر انجام دهیم.

استاندار آذربایجان شرقی وجود پروژه‌های ناتمام و بلاتکلیف را موجب دلسردی سرمایه‌گذاران دانست و گفت: وقتی سرمایه‌گذار برای اجرای پروژه‌ای پیشقدم می‌شود وظیفه همه ماست که موانع کار را رفع کنیم؛ بویژه در شرایط فعلی که ظرفیت‌های موجود پاسخگوی نیازها نیست و باید به سمت جذب سرمایه‌گذاری برویم.

سرمست همچنین با قدردانی از تعامل نمایندگان مجلس با مجموعه مدیریت اجرایی استان، گفت: سیاست بنده این است که از ظرفیت همه نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس استفاده کنیم و هر جا هم موفقیتی حاصل شده نتیجه این تعامل بوده است.

وی با بیان اینکه هر کاری در استان انجام می‌شود متعلق به کل استان است، افزود: جلسات بررسی پروژه‌های شهری به صورت هفتگی تشکیل می‌شود تا هیچ مانعی در پیشرفت این پروژه‌ها وجود نداشته باشد.

علیرضا نوین، نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه تاکید کرد که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، ما باید به دنبال سرمایه‌گذار برویم و نگذاریم کسی که با پای خودش برای سرمایه‌گذاری می‌آید دلسرد شود.

یعقوب هوشیار، شهردار تبریز هم تأخیر در اجرای برخی از پروژه‌های شهری را ناشی از بروکراسی اداری پیچیده دانست و گفت: در شرایطی که حجم مسائل روزمره و مشکلات شهروندان افزایش یافته باید مسائل را اولویت‌بندی کنیم.

ظفر محمدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز موفقیت شهرداری را موفقیت دولت دانست و گفت: شهرداری مجموعه‌ای جدا از دولت نیست و ما کمک به شهرداری را وظیفه خود می‌دانیم.

همچنین مسائل و مشکلات مربوط به فاز ۲ شهرک خاوران، قطعه ۶ آزادراه تبریز ارومیه و بافت فرسوده شهر تبریز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.