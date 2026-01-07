  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۱۲

آذربایجان شرقی ظرفیت تبدیل ‌شدن به محور دیپلماسی منطقه‌ای را دارد

آذربایجان شرقی ظرفیت تبدیل ‌شدن به محور دیپلماسی منطقه‌ای را دارد

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی گفت: آذربایجان شرقی ظرفیت تبدیل ‌شدن به محور دیپلماسی منطقه‌ای را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه در آئین معارفه رئیس جدید نمایندگی وزارت امور خارجه در تبریز که با حضور وحید جلال زاده معاون کنسولی وزیر امور خارجه برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های کم نظیر استان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی، بر ضرورت نقش آفرینی فعال استان‌ها در پیشبرد اهداف ملی و بین المللی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه سیاست داخلی امتداد سیاست خارجی است، اظهار داشت: امروز روابط خارجی در دو سطح سیاسی و ژئوپلیتیکی تعریف می‌شود و استان‌ها می‌توانند با اتکا به ظرفیت‌های خود، در عبور کشور از شرایط تحریمی، تأمین کالاهای اساسی و توسعه زیرساخت‌ها نقشی مؤثر ایفا کنند.

کد خبر 6717192

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه