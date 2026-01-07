به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه در آئین معارفه رئیس جدید نمایندگی وزارت امور خارجه در تبریز که با حضور وحید جلال زاده معاون کنسولی وزیر امور خارجه برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های کم نظیر استان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی، بر ضرورت نقش آفرینی فعال استان‌ها در پیشبرد اهداف ملی و بین المللی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه سیاست داخلی امتداد سیاست خارجی است، اظهار داشت: امروز روابط خارجی در دو سطح سیاسی و ژئوپلیتیکی تعریف می‌شود و استان‌ها می‌توانند با اتکا به ظرفیت‌های خود، در عبور کشور از شرایط تحریمی، تأمین کالاهای اساسی و توسعه زیرساخت‌ها نقشی مؤثر ایفا کنند.