سرمست: ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز پنجشنبه در آئین بزرگداشت روز پدر که با حضور پدران شهدای والا مقام در سپاه عاشورا برگزار شد، با گرامیداشت مقام پدر و تجلیل از خانواده‌های شهدا اظهار کرد: در تاریخ امروز، شخصیتی همچون امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) وجود ندارد که میان گفتمان و عمل او در عرصه عدالت هیچ فاصله‌ای نباشد.

وی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: رمز محبوبیت این شهید بزرگوار در صداقت، شجاعت و شفافیتی بود که ریشه در سیره و آموزه‌های حضرت علی (ع) داشت.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به شرایط اجتماعی کشور تصریح کرد: دکتر مسعود پزشکیان در مقطعی که جامعه با مشکلات متعددی مواجه بود، وارد میدان شد و اقبال مردم نشان داد که جامعه ایران، عاشق و پیرو عدالت است.

سرمست با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: آنچه رهبر معظم انقلاب فرمودند که در این شرایط باید متحد باشیم و از دولت حمایت کنیم، باید به صورت عملی محقق شود تا اجازه ندهیم برنامه‌های دشمن برای دلسرد و ناامید کردن مردم به نتیجه برسد.

وی با اشاره به حوادث اخیر افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه، استان آذربایجان شرقی ۷۵ بار مورد تعرض قرار گرفت، اما هوشیاری، مقاومت و آگاهی مردم، جلوه‌ای روشن از اتحاد و پشتیبانی عمومی را به نمایش گذاشت.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: علی رغم برخی اتفاقات رخ داده در نقاط مختلف کشور، هوشیاری، زمان شناسی و آگاهی مردم استان، به ویژه بازاریان تبریز، شایسته قدردانی است.

سرمست در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید به توان داخلی خود تکیه کنیم و با حفظ انسجام و همدلی، دوام و قوام کشور را تضمین کنیم.