به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز جمعه در پنجمین همایش سالانه انجمن خیریه پژواک (حامی بیماران مبتلا به سرطان) با قدردانی از فعالیتهای این انجمن و خیرین سلامت، از اقدامات دولت برای توسعه زیرساختهای درمانی استان سخن گفت و خبر داد که پروژه عظیم بیمارستان جامع سرطان تبریز با کمک و همراهی خیرین در مراحل پایانی قرار دارد.
سرمست در این همایش با بیان اینکه مایه افتخار است در جمع بزرگمردان و بزرگزنانی باشم که روح پدری و بزرگواری دارند، گفت: امروز افرادی در جامعه ما هستند که برای صدها نفر نقش پدرانه ایفا میکنند و یکایک شما شایسته این عنوان هستید.
وی افزود: اگر امروز از تبریز بهعنوان شهری بدون گدا و بدون معتاد متجاهر یاد میشود، این دستاورد در سایه انساندوستی و همدلی شما خیرین است.
سرمست با اشاره به جایگاه انجمنهای خیریه در تبریز، گفت: در کنار همه مؤسسات و انجمنهای خیریه، انجمن پژواک مایه افتخار است و نشان داده که خیرخواهی تنها کمک مالی نیست، بلکه یک اقدام مسئولانه اجتماعی برای التیام درد و رنج بیماران و خانوادههای آنان است.
وی خاطرنشان کرد: سرطان بیماری صعبالعلاجی است که خانوادهها را در مسیری آکنده از اضطراب، نگرانی و ناامیدی قرار میدهد و در این مسیر، آنچه بیش از هر چیز التیامبخش است، حضور انسانهایی است که دلسوزانه در کنار بیماران میایستند.
وی با تأکید بر پیشگامی آذربایجان شرقی در حوزه مشارکتهای مردمی و فعالیتهای داوطلبانه تصریح کرد: با وجود این پیشینه ارزشمند، در حوزه بیماریهای خاص و با توجه به حجم نیازها، به همافزایی بیشتری میان مؤسسات مردمی و دستگاههای دولتی نیاز داریم.
سرمست گفت: اگر تعامل و مشارکت مردمی نباشد، حتی قویترین دولتها نیز در برابر این حجم از نیازها با مشکل مواجه خواهند شد.
استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: نگاه مدیریت استان بر استفاده حداکثری از همه ظرفیتهاست تا حمایت از بیماران مقطعی نباشد، بلکه بهعنوان یک مسئولیت مستمر اجتماعی دنبال شود.
وی تصریح کرد: در این مسیر خود را در کنار خیرین میبینیم و وظیفه خود را تسهیلگری، پشتیبانی و رفع موانع میدانیم.
سرمست همچنین به اقدامات زیرساختی در حوزه درمان اشاره کرد و گفت: در کنار همدلی اجتماعی، توسعه زیرساختهای درمانی نیز یک ضرورت است.
وی ادامه داد: بیمارستان جامع سرطان از جمله مصادیق این موضوع است که با همت خیرین، تا اتمام آن فاصله زیادی باقی نمانده و برای تأمین ۵۰ میلیون یورو اعتبار خرید تجهیزات آن بهطور جدی پیگیری میشود. همچنین مجوز جذب ۴۶۰ نفر نیروی انسانی اخذ شده و موضوع زیرساختها و انشعابات نیز از طریق دستگاههای مربوطه در دست پیگیری است.
وی در ادامه، کاهش هزینههای درمانی، گسترش خدمات حمایتی و رواندرمانی، افزایش آگاهیهای عمومی و پیشگیرانه و جذب سرمایهگذاریهای دولتی از جمله سازمان انرژی اتمی برای توسعه امکانات درمانی را از محورهای مهم همکاری با خیرین برشمرد.
استاندار آذربایجان شرقی در پایان با قدردانی از خیرین سلامت گفت: وظیفه خود میدانم از همه شما سپاسگزاری کنم و قدردان همدلیهایی باشم که موجب کاهش آلام بیماران و نویدبخش آیندهای پرامید و پرنشاط برای جامعه است
