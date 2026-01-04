عصبانیت آشوبگران از عدم همراهی کسبه تبریز؛حمله شبانه به اتاق اصناف

به گزارش خبرگزاری مهر، افراد ناشناس با پرتاب چند کوکتل مولوتوف به ساختمان اتاق اصناف تبریز، تلاش کردند با اقدامی سازمانیافته رعب و ناامنی ایجاد کنند که این حمله با هوشیاری نگهبان و نیروهای مسئول ناکام ماند.
این حادثه ساعت ۴:۰۷ بامداد شنبه ۱۳ دیماه ۱۴۰۴ در خیابان ششگلان رخ داد. فرد مهاجم با چهره پوشیده تعداد ۹ کوکتل مولوتوف به سمت ساختمان اتاق اصناف پرتاب کرد که موجب آتشسوزی محدود در جلوی درب و آسیب به شیشهها و درب ورودی شد. خوشبختانه حضور به موقع و هوشیاری نگهبان ساختمان باعث شد آتشسوزی به داخل ساختمان گسترش نیابد و خسارت جدی ایجاد نشود.
بررسیهای اولیه نشان داد که این حمله با همراهی یک تیم پشتیبانی انجام شده بود که وظیفه تصویربرداری و مستندسازی اقدام خرابکارانه را بر عهده داشت. تیمهای امنیتی و تحقیقاتی در محل حاضر شده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد تا جزئیات کامل مشخص شود.
این اقدام خرابکارانه در پی صدور بیانیه حمایتی اتاق اصناف تبریز از نظام و محکومیت آشوبها رخ داد.
پیشتر، در تاریخ ۱۲ دیماه، رؤسای اتحادیههای اصناف تبریز با استاندار آذربایجان شرقی دیدار و درباره مشکلات صنفی و اجتماعی گفتوگو کرده بودند. همچنین گزارشها حاکی است که پس از صدور بیانیه مشابه توسط اتاق اصناف شهر ملکان، این نهاد نیز با تهدید مواجه شده است.
اتاق اصناف تبریز با صدور بیانیهای ضمن محکوم کردن این حمله، بر تداوم حمایت خود از امنیت و آرامش جامعه تأکید کرده و خواستار برخورد قاطع نهادهای امنیتی با عوامل این اقدام خرابکارانه شد.
این حادثه نمونهای از تلاش گروههای ضدانقلاب برای ایجاد رعب و ناامنی در شهر است که با هوشیاری نیروهای مسئول و شهروندان، ناکام ماند.
