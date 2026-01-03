  1. استانها
استاندار بوشهر با پدران ۲ شهید دیدار کرد

بوشهر- استاندار بوشهر در سالروز ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر، با حضور در منزل پدر شهید «نامدار عمادی» و پدر شهید «عبدالصمد توفیقی مطلق» در بوشهر، با خانواده این شهیدان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار بوشهر با گرامیداشت سالروز ولادت حضرت علی علیه السلام اظهار کرد: روز ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، به عنوان روز مرد و روز پدر نامگذاری شده و باید با الگوبرداری از نخستین امام شیعیان، برای موفقیت در زندگی اهتمام ورزیم.

ارسلان زارع تصریح کرد: رفع مشکلات و دغدغه‌های خانواده معزز شهدا در دستور کار مدیران استان قرار دارد و امیدوارم در این راستا به اهداف مورد نظر برسیم.

استاندار بوشهر یادآور شد: امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون فداکاری و ایثارگری شهدای والامقام است و تکریم از خانواده شهدا وظیفه همه مدیران و متولیان امور است.

در این دیدارها، خانواده‌های شهدا، مشکلات و دغدغه‌های خود را مطرح و استاندار بوشهر نیز ضمن استماع مطالبات آنها، دستورات لازم را خطاب به مدیران ذیربط برای پیگیری و رفع این درخواست‌ها صادر کرد.

