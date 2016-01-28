به گزارش خبرنگار مهر، معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ظهر پنجشنبه در آئین تجلیل از خانوادههای شهدای هستهای استان بوشهر اظهار داشت: همه مسئولان باید قدردان خانوادههای شهدا باشند.
حجتالاسلام سید محمد علی شهیدی محلاتی افزود: این عزت و اقتدار و آرامشی که امروز در کشور داریم به برکت خون شهدا است و همه مسئولان باید تلاش کنند که برای رفع مشکلات و تامین نیازهای خانواده شهدا و ایثارگران تلاش کنند.
وی افزود: همه مسئولان باید در حد توان خود به دیدار خانوادههای شهدا رفته و در کنار ایثارگران و جانبازان باشند.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: در استان بوشهر شاهد ارائه خدمات بسیار خوبی به خانوادههای شهدا هستیم و مسئولان این استان و بهویژه استاندار بوشهر در خدماترسانی به خانوادههای شهدا پیشتاز هستند.
وی گفت: مدیران کل دستگاههای اجرایی باید برای رفع خانوادههای شهدا پیشگام شوند تا بتوانیم ذرهای از ایثارگریهای خانوادههای شهدا را جبران کنیم.
معاون استاندار بوشهر نیز در این آئین اظهار داشت: مردم استان بوشهر همواره در صحنههای دفاع از این نظام و انقلاب پیشتاز بودهاند و شهدا و ایثارگران زیادی را تقدیم کردهاند.
سعید زرینفر اضافه کرد: همه مسئولان استان بوشهر خدمت به خانوادههای شهدا را برای خود یک وظیفه میدانند و شاهد خدماتدهی مطلوبی هستیم.
در این آئین از خانوادههای ۱۴ شهید هستهای استان بوشهر تجلیل شد.
همچنین معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از استاندار بوشهر برای ارائه خدمات مناسب به خانوادههای شهدا تقدیر کرد.
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