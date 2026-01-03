پایداری جو گلستان تا پایان هفته؛ افزایش دما در روزهای آینده

مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه ناپایدار جوی که روز گذشته استان را تحت تأثیر قرار داده بود، بهتدریج از سطح استان خارج شده است.
وی افزود: از فردا تا روز پنجشنبه، جو استان گلستان پایدار خواهد بود و آسمان اغلب نقاط استان صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود که در برخی ساعات با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد بود.
کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به شرایط دمایی استان گفت: طی چند روز آینده روند افزایش دما در استان مورد انتظار است.
به گفته وی، برای ۲۴ ساعت آینده نوسانات دمایی شهرستان گرگان بین یک تا ۱۴ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
