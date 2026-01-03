  1. استانها
پایداری جو گلستان تا پایان هفته؛ افزایش دما در روزهای آینده

گرگان-کارشناس هواشناسی استان گلستان از خروج تدریجی سامانه ناپایدار از سطح استان خبر داد و گفت: از فردا تا روز پنجشنبه، جو استان پایدار خواهد بود و روند افزایشی دما پیش‌بینی می‌شود.

مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه ناپایدار جوی که روز گذشته استان را تحت تأثیر قرار داده بود، به‌تدریج از سطح استان خارج شده است.

وی افزود: از فردا تا روز پنجشنبه، جو استان گلستان پایدار خواهد بود و آسمان اغلب نقاط استان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد بود.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به شرایط دمایی استان گفت: طی چند روز آینده روند افزایش دما در استان مورد انتظار است.

به گفته وی، برای ۲۴ ساعت آینده نوسانات دمایی شهرستان گرگان بین یک تا ۱۴ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

