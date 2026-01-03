پایداری جو گلستان تا پایان هفته؛ افزایش دما در روزهای آینده

گرگان-کارشناس هواشناسی استان گلستان از خروج تدریجی سامانه ناپایدار از سطح استان خبر داد و گفت: از فردا تا روز پنجشنبه، جو استان پایدار خواهد بود و روند افزایشی دما پیش‌بینی می‌شود.