ورود سامانه بارشی به گلستان از جمعه شب

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: بر اساس بررسی‌ها، از امروز تا جمعه شب شرایط جوی استان نسبتاً پایدار خواهد بود که در برخی ساعات با وزش باد نسبتاً شدید و پدیده گرد و غبار همراه می‌شود.

وی افزود: از جمعه شب با تغییر جهت جریانات جوی، افزایش ابر، بارش باران که در برخی مناطق به‌صورت رگبار و رعد و برق خواهد بود، در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: همچنین در نواحی کوهستانی و سردسیر، بارش برف، مه‌گرفتگی و وزش باد نسبتاً شدید رخ خواهد داد.

جعفری ادامه داد: این شرایط ناپایدار جوی تا روز شنبه در استان تداوم خواهد داشت و از روز یکشنبه تا پایان هفته آینده، جو استان دوباره به حالت نسبتاً آرام بازمی‌گردد.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: سردترین نقطه استان گرگان با دمای صفر درجه سانتی‌گراد ثبت شده است. همچنین آق‌قلا با ۱۹ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین شهر استان در روز گذشته بوده است.

وی خاطرنشان کرد: حداقل دمای صبح امروز گرگان صفر درجه بوده و پیش‌بینی می‌شود حداکثر دمای امروز این شهر به ۱۸ درجه سانتی‌گراد برسد.