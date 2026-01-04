هوای گلستان تا پایان هفته آرام؛ افزایش تدریجی دما در روزهای آینده

سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین تحلیل نقشهها و الگوهای پیشیابی، اظهار کرد: تا پایان هفته جاری، وضعیت جوی استان در شرایطی نسبتاً آرام قرار دارد و آسمان اغلب صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود.
وی افزود: در این بازه زمانی، در برخی ساعات شاهد افزایش سرعت وزش باد خواهیم بود و پدیده مه صبحگاهی نیز بهویژه در مناطق مستعد استان دور از انتظار نیست.
ملاحی ادامه داد: بر اساس پیشبینیها، طی دو تا سه روز آینده روند تغییرات دما افزایشی بوده و این افزایش با شیب ملایم رخ خواهد داد.
این کارشناس هواشناسی از شهروندان خواست با توجه به احتمال مه صبحگاهی، بهویژه در ساعات اولیه روز، نکات ایمنی در ترددهای جادهای را رعایت کنند.
