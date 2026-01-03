۴ کوهنورد مصدوم در ارتفاعات کوهستان تفتان نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی سجادی مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان سیستان و بلوچستان گفت: در پی اعلام حادثه مصدومیت چهار نفر از کوهنوردان در ارتفاعات کوهستان تفتان، بلافاصله سه تیم تخصصی امداد کوهستان از پایگاه تفتان به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: این حادثه که در ساعت ۰۹:۳۰ روز ۱۲ دیماه ۱۴۰۴ گزارش شد، با تلاش مستمر نیروهای امدادی در شرایط نامساعد جوی و صعبالعبور بودن منطقه پیگیری شد.
سجادی بیان کرد: در جریان عملیات، دو نفر از مصدومان بهصورت سرپایی درمان و در ساعت ۱۸:۳۰ همان روز توسط تیمهای امدادی به پایین کوه منتقل و تحویل سرگروه تیم شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان سیستان و بلوچستان ابراز داشت: دو مصدوم دیگر به دلیل شدت آسیبدیدگی و شرایط نامناسب جوی، در ساعت ۱۹:۱۳ به پناهگاه منتقل شدند و پس از پایدار شدن شرایط جوی و روشن شدن هوا، با انجام عملیات حمل ایمن، به پایین کوه انتقال یافته و جهت ادامه درمان به بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان خاش اعزام شدند.
گفتنی است این عملیات با حضور ۱۳ نفر نیروی امدادی انجام و در نهایت در ساعت ۱۴:۰۶ روز ۱۳ دیماه ۱۴۰۴ با موفقیت به پایان رسید.
