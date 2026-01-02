به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالستار حسینزهی در خطبههای نماز جمعه این هفته اهلسنت خاش اظهار کرد: شهیدان نماد ایمان، فداکاری و پایبندی به ارزشهای الهیاند و قرآن کریم آنان را زنده و متنعم به رزق پروردگار معرفی میکند.
امام جمعه اهل سنت خاش با بیان اینکه شهادت بالاترین مقام برای یک مؤمن است، افزود: شهدا با نثار جان خود، مسیر حق، عدالت و آزادگی را برای جامعه اسلامی هموار کرده و بزرگترین سرمایه معنوی امت به شمار میروند.
وی با استناد به آیات قرآن کریم تصریح کرد: باور به زنده بودن شهدا نزد پروردگار، موجب آرامش دل خانوادههای آنان و تقویت روحیه مقاومت در جامعه اسلامی است.
ضرورت ترویج فرهنگ ایثار در نسل جوان
مولوی حسینزهی بر لزوم انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان تأکید کرد و گفت: پاسداشت مقام شهدا تنها در برگزاری مراسم خلاصه نمیشود، بلکه باید سیره و آرمانهای آنان در رفتار فردی و اجتماعی مردم نمود یابد.
نقش فرهنگ شهادت در وحدت امت اسلامی
وی در پایان خاطرنشان کرد: فرهنگ شهادت در اسلام جایگاهی والا دارد و علمای اهلسنت در مناطق مختلف کشور همواره بر نقش آن در حفظ وحدت، عزت و پایداری امت اسلامی تأکید کردهاند.
