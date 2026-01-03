اجرای پویش «برکت اعتکاف» در کهگیلویه و بویراحمد با مشارکت ۲۶۰۰ معتکف

صادق انصارینیا در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پویش «برکت اعتکاف» با حمایت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در ۴۰ مسجد استان، بهویژه در مناطق کمبرخوردار، اجرا شده است.
وی افزود: در قالب این پویش، بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم در مراسم معنوی اعتکاف شرکت کردند که این حضور گسترده نشاندهنده استقبال مطلوب مردم از برنامههای فرهنگی و دینی در استان است.
مدیرکل ستاد اجرایی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به رویکرد هدفمند این پویش گفت: اعتکافهای برگزارشده در قالب پویش «برکت اعتکاف» شامل برنامههای ویژه برای گروههای مختلف از جمله نوجوانان، بانوان، مادر و کودک و همچنین با محوریت جوانی جمعیت بوده است.
وی تأکید کرد: بنیاد برکت با هدف تقویت فعالیتهای فرهنگی و دینی و گسترش عدالت اجتماعی، همواره تلاش کرده است تا برنامههای معنوی را در مناطق کمبرخوردار توسعه دهد و پویش «برکت اعتکاف» نیز در همین راستا اجرا شده است.
انصاری نیا اضافه کرد: حمایت از برنامههای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی از اولویتهای ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد برکت در استان است و این روند در آینده نیز با قوت ادامه خواهد داشت.
